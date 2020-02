Journal d’un futur président – Épisode 109 – “État de l’Union” Disney + Preview

Disney a publié un synopsis et quelques images pour le neuvième épisode de la série Disney + Original, Diary of the Future President, qui arrivera à Disney + le vendredi 13 mars.

Elena est choquée de découvrir que Sasha veut changer de colocataire pour la sortie à Tallahassee. Désespérée de fuir ses problèmes, elle manque délibérément le bus, uniquement pour être conduite par Gabi – qui fuit ses propres problèmes avec Sam. Bobby, toujours confus par son comportement à la danse, dit à sa petite amie qu’il l’aime.

Voici quelques images de cet épisode:

