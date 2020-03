Journal d’un futur président – Épisode 110 – Critique du «système à deux partis»

Le 10e et dernier épisode de la série Disney + Original, “Diary of a Future President” est une fin solide pour la première saison car il termine la plupart des scénarios.

Cet épisode se concentre principalement sur Elena et comment elle parvient à résoudre le problème avec ses amis en s’inspirant d’une sénatrice. Il est très enrobé de sucre et joliment enveloppé dans un arc, mais je vais être honnête, l’histoire semblait un peu trop étirée dans les derniers épisodes. La série aurait pu se terminer avec moins d’épisodes, car j’ai trouvé que l’arc de l’histoire d’Elena tout au long de la saison était un peu plat. Bien que dans cet épisode, vous ayez pu voir plus de la “future” version d’elle, ce qui était agréable à voir.

Les autres histoires de la série montrent comment Gabi se résout à aimer Sam, après la mort de son mari, avec Sam qui aide Bobby à résoudre ses problèmes, juste en étant là pour écouter. L’arc d’histoire de Bobby tout au long de la saison a été l’un des moments forts, avec lui se réconciliant avec sa sexualité. Tout a été fait très lentement, ce qui a contribué à augmenter la tension, mais cela aurait été bien d’avoir plus de fermeture. La scène avec lui dans le miroir, se réconciliant avec ses sentiments est importante, bien qu’ils la gardent toujours très subtile, il serait donc facile pour les jeunes téléspectateurs de ne pas comprendre ce que cela signifie.

L’une des choses que j’ai aimées à propos de la fin de cet épisode, c’est comment cela ne s’est pas terminé sur un énorme cintre. Cela l’a laissé grand ouvert pour les futurs épisodes s’ils veulent en savoir plus sur le temps d’Elena au collège, alors qu’en même temps, tout était un peu bouclé, donc il n’y a pas vraiment de réflexion sur ce qui se passera ensuite.

Comme prévu, le «président» Elena a clôturé l’épisode et la saison, ce qui était une bonne idée. J’adorerais en voir davantage tout au long de la série, mais cela avait du sens dans la façon dont ils l’ont fait, en se concentrant sur la façon dont les choses qu’elle a apprises au cours de cette saison ont aidé à construire qui elle allait devenir.

Il y a quelques problèmes avec le spectacle, car il est beaucoup trop arrogant dans son approche de l’inclusion dans le premier épisode, au point où cela ressemblait plus à une liste de points à couvrir. Les épisodes ultérieurs semblent atténuer le côté «réveillé» de la série, laissant les personnages et les histoires plus naturels. C’est dommage car je ne suis pas sûr que la série puisse jamais surmonter ces premières impressions pour la plupart des gens. Il a essayé d’en faire trop, trop tôt, tout en ne couvrant pas vraiment les sujets qu’il a poussés dans le premier épisode, plus en profondeur tout au long de la saison.

Je pense que le spectacle est un ajout solide à la gamme Disney + Original, mais il a poussé trop fort, trop rapidement, aliénant les téléspectateurs plutôt que de les embrasser. S’ils avaient gardé l’histoire de la «période» jusqu’à la mi-saison, comme ils l’ont fait avec l’histoire de Bobby, et n’avaient pas mentionné la statue de la relation avec les collègues de travail de Gabi, la laissant pour une révélation plus naturelle dans les épisodes ultérieurs. Cette émission aurait pu retenir plus de téléspectateurs.

«Journal d’un futur président» a été une surprise totale pour moi, même si je ne pense pas que ce soit aussi bon que «High School Musical: The Musical – The Series», il a pu offrir une série dramatique familiale et quand cela le dernier épisode est tombé, c’était la première chose que je voulais regarder, principalement pour voir où allait se terminer l’histoire de Bobby. Donnez à ce spectacle une chance, voire une deuxième chance, ce n’est pas une montre incontournable, mais pendant ces temps fous, vous devrez peut-être autoriser quelques spectacles différents dans votre vie.

Évaluation 3 sur 5

Que pensez-vous du «Journal d’un futur président»?

