“Journal d’un futur président” | Sortie de Disney + Trailer # 2

Disney a publié une deuxième bande-annonce de la nouvelle série Disney + Original, «Journal d’un futur président». Le premier épisode de cette nouvelle série arrivera à Disney + le 17 janvier, avec de nouveaux épisodes qui sortent chaque vendredi. Cette série se compose de 10 épisodes.

Raconté à partir de la narration de son journal, «Journal d’un futur président» suit Elena, une jeune fille cubano-américaine de 12 ans qui navigue dans les hauts et les bas du collège et commence son voyage pour devenir la future présidente des États-Unis États.

Anciennement intitulée «Journal d’une femme présidente», la série met en vedette l’acteur prometteur Tess Romero («Blind Spot», «Alternatino») qui dépeint la jeune Elena, une fille de 12 ans sans fioritures et ultra-observatrice, avec un point de vue fort, qui parcourt le monde avec détermination et confiance. Charlie Bushnell, qui fait ses débuts d’acteur dans la série, incarne Bobby, le frère aîné doux et espiègle d’Elena. Selenis Leyva («Orange est le nouveau noir», «Murphy Brown», «Maniac») joue le rôle de Gabi, Elena et la mère acérée et aimante de Bobby. Michael Weaver («Here and Now», «The Real O’Neals», «Notes from the Underbelly») incarne Sam, un avocat du cabinet de Gabi qui est au début d’une relation avec elle. Gina Rodriguez a un rôle vedette en tant qu’adulte Elena, la présidente des États-Unis. Rodriguez a également réalisé le premier épisode de la série.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Qu’avez-vous pensé de cette nouvelle bande-annonce?

