Journal intime d’un futur président – Épisode 110 – “Two Party System” Disney + Preview

Disney a publié le synopsis et les nouvelles images de la finale de la première saison de “Diary of a Future President”. Cet épisode arrivera à Disney + le vendredi 20 mars.

Épisode 110 – «Système à deux»

À Tallahassee, Elena a des problèmes non résolus avec Jessica et elle décide de suivre les conseils inspirants d’un sénateur pour trouver une solution. Bobby a du mal à s’exprimer et trouve du réconfort dans les conseils de Sam. Gabi essaie de faire comme si tout allait bien au travail, malgré sa nouvelle normalité avec Sam.

Voici quelques images de cet épisode:

