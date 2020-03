Journaliste sérieux du «Diario de Xalapa» après l’attaque

Mexique.- Ce lundi était le journaliste María Elena Ferral, a été victime d’une attaque à Papantla, Veracruz, où il a reçu six blessures par balle; Elle est correspondante pour le Diario de Xalapa.

Les médias locaux ont rapporté qu’après l’attaque, la journaliste a été emmenée à l’hôpital régional de Papantla où ils la dénoncent sérieusement et demandent des donneurs de sang.

Depuis 2016, María Elena avait signalé des menaces de l’ancien maire de Coyutla, Basilio Picazo Pérez.

Le politicien a directement dit au journaliste dans un restaurant “Nous allons vous relever”, il est même allé avec sa femme et son fils, selon la plainte du journaliste.

Ferral, avec plus de deux décennies dans l’exercice journalistique, a déposé une plainte pénale auprès du bureau du procureur spécialisé à Crimes contre la liberté d’expression (FEADLE), car il craignait pour sa vie et sa famille.

«J’étais dans un restaurant à Papantla et j’ai arrêté de manger mes enfants quand Basilio est arrivé accompagné de sa femme, avec son fils, et a commencé à dire qu’il me ferait du mal, qu’il me laisserait vivre longtemps (sic) et qu’il me disparaîtrait dans ces jours-ci, devant sa femme et un garçon de neuf ans, et ma fille est terrifiée “, a déclaré Ferral dans sa plainte.

LEE Souffrant d’une crise cardiaque Gerardo Ruiz Esparza

emc