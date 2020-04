Journée des enfants … et rues vides

Mexico.- Ce 30 avril est célébré le Journée des enfants au Mexique et il est de coutume de donner des cadeaux aux enfants ou de les emmener faire une promenade parmi d’autres endroits du parc.

Ce matin, une visite de Seven24.mx trouvé des rues vides et des parcs seuls après la pandémie de coronavirus que nous avons rencontrés.

Contrairement aux autres années, aujourd’hui les jeux sont seuls, il n’y a pas d’enfants puisque la recommandation des autorités est de ne pas quitter la maison.

Rues vides ce # DíaDelNiño | Photos @israellorenzana pic.twitter.com/Uuypr3FUJh – Siete24.mx (@ Siete24mx) 30 avril 2020

Dans les écoles, il n’y aura pas de festivals aujourd’hui, étant donné cette situation dans les mairies, certaines activités virtuelles auront lieus pour célébrer ce qui peut être vu sur les pages Web.

De plus, depuis la maison, vous pouvez également profiter de jeux de société, de réunions virtuelles avec vos amis et votre famille ou faire des gâteaux et des gelées.

Une autre option est de regarder des films avec les petits, le but n’est pas de manquer cette journée spéciale et de se souvenir que jamais nous étions tous des enfants.

Des parcs vides ce 30 avril # DíaDelNiño | @israellorenzana pic.twitter.com/2KKh85FgD7 – Siete24.mx (@ Siete24mx) 30 avril 2020

