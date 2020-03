Journée internationale de la femme, 8 mars en direct | Instagram

La Journée internationale de la femme est synonyme de force, de puissance, d’amour et de dévouement, cette 8 mars une marche a été faite par toutes les femmes ceux qui sont heureux, ceux qui sont et ceux qui sont partis ainsi que ceux qui continuent de survivre après de durs combats, suivez la retransmission en direct.

C’est comme si nous devions être ce jour-là, unis mais pas seulement ce jour-là, mais 365 jours par an, prendre soin les uns des autres et nous protéger.

De nombreuses célébrités sont en marche, tout comme Adela Micha qui a organisé plusieurs journalistes, collègues, collègues et toute femme souhaitant se joindre à la marche.

Cela pourrait vous intéresser: Danna Paola partage un message retentissant pour la Journée internationale de la femme

Ceux qui n’ont pas pu assister à la marche du 8M pour diverses raisons ont sympathisé avec leur amis, famille, compagnons, etc. à travers vos réseaux sociaux en changeant votre photo de profil pour une image violette représentant ce jour.

En dépit d’être une marche jusqu’à présent noble, ils ont été critiqués et même intimidés parce que Lizbeth Rodríguez, célèbre youtubeur et chauffeur, a fait des commentaires qu’il a fait attention parce que “des choses pourraient arriver”.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Emilio Osorio Marcos a écrit sur son twitter “Je t’admire, je te respecte et j’ai besoin de toi femme”.

Non seulement au Mexique, ce mouvement est observé en Espagne, mais ils ont également démontré leur soutien à la violence contre les femmes.

Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur Twitter avec le # March8M montrant que, même s’il existe encore un petit segment de femmes qui souhaitent réagir par la violence, il existe également des groupes dans lesquels elles nous demandent de nous arrêter.

Le 8 mars ca commencé à partir du Monument à la Révolution vers le ZocaloLes images montrées par des milliers et des milliers de femmes lors de la marche sont des femmes au foyer, des célébrités, des youtubeuses, des milliers et des milliers qui se soutiennent mutuellement.

Lire aussi: Meghan Markle et son incroyable message pour la Journée internationale de la femme

.