Joy Behar est restée sans voix après que Meghan McCain lui ait demandé si elle voterait pour elle à la présidence

Il faut beaucoup de temps à Joy Behar pour garder le silence sur The View. La co-animatrice chevronnée participe au talk-show depuis le début et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. Elle s’entraine souvent avec Meghan McCain car leurs opinions politiques sont complètement opposées. Le co-animateur conservateur a finalement dit quelque chose qui a laissé le comédien sans mots et les choses sont devenues très gênantes.

Les dames étaient dans leur segment “Hot Topics” discutant du retrait d’Elizabeth Warren de la course présidentielle. Bien que McCain n’ait jamais été un partisan de Warren, elle était triste qu’aucune autre femme ne soit restée dans la course.

“Mon père m’a dit:” tu pourrais être le président Meghan. “J’ai l’impression que si j’avais un enfant en ce moment, et que c’était une fille, je ne sais plus ce que je dirais parce que … où est ma femme présidente? Par exemple, pourquoi sommes-nous toujours ici en tant qu’Américains? » dit-elle.

“C’est frustrant. J’adorerais que ce soit une femme conservatrice, comme heureuse si c’est Nikki Haley ou quelqu’un d’autre. Je pense que les femmes sont de meilleures dirigeantes parce que nous sommes plus compatissantes. Où est ma femme présidente? J’aimerais qu’une femme soit présidente de mon vivant », a poursuivi McCain.

C’est à ce moment que Behar est intervenu et a dit: “Peut-être que tu devrais courir alors.”

“Voteriez-vous pour moi Joy?” Demanda McCain.

Behar est restée sans voix et de sa réaction, McCain ne devrait pas compter sur son vote de si tôt.

Les amis de Meghan McCain et Joy Behar?

Malgré leurs débats houleux à la table des «Hot Topics», McCain et Behar ont une belle amitié contrairement aux rumeurs rapportées à leur sujet.

“Ça me fait vraiment mal!” McCain a déclaré à Entertainment Tonight des informations selon lesquelles elle n’aimait pas Behar. «Cela fait vraiment mal à mes sentiments parce que nos vestiaires sont côte à côte et vous et moi avons la même réaction émotionnelle aux choses – parfois de différentes manières – mais nous sommes tous les deux bouleversés également, la même quantité de mêmes choses. Et je souhaite que les gens nous donnent une pause, pour de vrai. “

Behar a eu de belles paroles à dire sur McCain et a même dit qu’elle l’avait influencée sur certaines questions.

“Comme aujourd’hui, je parlais de comment, vous savez, je pense qu’un modéré a besoin de gagner l’élection pour battre [President Donald] Atout. À l’origine, je dirais que je voulais Elizabeth Warren parce qu’elle était nouvelle et excitante. Mais je ne suis pas sûr qu’elle puisse réussir. Donc, maintenant je suis de nouveau en réalité et je pense que vous avez un peu changé vos positions, les modéré, modifié », a déclaré Behar.

Meghan McCain provoque-t-il encore un drame?

Il y a une nouvelle rumeur qui suggère que McCain est à l’origine d’un drame dans les coulisses de The View. Le rapport du Daily Mail dit qu’avant le départ d’Abby Huntsman, elle a largué une grosse bombe. Elle a dit aux femmes que McCain «utilisait son mari pour planter des histoires sur le spectacle». Toutes les fuites de l’émission proviennent de McCain, selon l’initié.

“Abby a dit aux dames que Meghan aime jouer la victime parce qu’elle sent non seulement que cela suscite sa sympathie en tant que conservatrice hardcore, mais que les gens pensent qu’elle a été la seule à manipuler tout le monde en divulguant des histoires sur la série,” a indiqué la source à la publication.

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT sur ABC.