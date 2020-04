Joyeux 80e anniversaire Wonder Boy

Classement des Robins de Batman: Joyeux 80e anniversaire Boy Wonder

Pour célébrer le 80e anniversaire des débuts de Robin the Boy Wonder, Comingsoon.net revient sur les adaptations du personnage. Découvrez-les dans la galerie ci-dessous!

Batman a fait ses débuts dans la bande dessinée dans Detective Comics # 27 en mai 1939. Alors que le croisé à capuchon était instantanément populaire, il est devenu clair que le personnage manquait quelque chose: un coup de pied latéral. Chaque grand détective a quelqu’un à qui parler – le Watson à son Sherlock. Environ un an plus tard, en 1940, Dick Grayson AKA Robin a été présenté dans Detective Comics # 38 (publié le 6 mars avec une date de couverture d’avril).

Les deux justiciers sont devenus inséparables. Quand vous pensez à Batman, vous pensez à Robin. Le personnage de Robin a résonné auprès des enfants, rendant l’histoire de Bruce Wayne accessible aux personnes de tous âges; si vous n’étiez pas le croisé capé, vous étiez son protégé et son successeur éventuel. Après que Dick Grayson a grandi et est devenu Nightwing, Jason Todd a repris le manteau de Robin. Après lui, c’était Tim Drake puis Damian Wayne (le fils de Bruce Wayne et Talia al Ghul).

Pour l’essentiel, en dehors de Terry McGinnis, Bruce Wayne est celui qui porte la cape et le capot. Cependant, plus de quelques personnes ont porté le costume de Boy Wonder. Le diaporama suivant classe les itérations du personnage à la télévision et au cinéma, ainsi que les acteurs qui les ont représentés.