Joyeux anniversaire, Carl Reiner: Célébrer la comédie d’horreur bizarre “L’homme aux deux cerveaux”!

Il y a une ligne dans Carl ReinerComédie d’horreur de 1983 L’homme aux deux cerveaux cela en dit très peu sur la science du cerveau, mais probablement beaucoup sur les gens qui font des films de science-fiction sur le cerveau: «Je ne sais pas si je m’intéressais autant à la science qu’à la bave qui l’accompagne. . Serpents et grenouilles. Quand j’ai vu à quel point le cerveau humain était gluant, je savais que c’était ce que je voulais faire du reste de ma vie. “

Slime est une grande partie du genre d’horreur. Sang et tripes et goop abondent à la fois dans le meilleur et le pire du genre. Ce que j’aime le plus dans L’Homme aux deux cerveaux, c’est sa fascination indéniable pour les films qui ont très peu de respect. Films de science-fiction avec une moralité fragile et des faits encore plus tremblants comme Le cerveau de Donovan et Le cerveau qui ne mourrait pas sont des contes de science fous absurdes dans lesquels les médecins sont poussés à des actes innommables et regrettables par leur désir de repousser les limites de la connaissance humaine et, en particulier dans Le cerveau qui ne mourrait pas, les limites de leurs libidos grossiers.

Bien qu’ils soient rarement projetés maintenant, Brain de Donovan et Le cerveau qui ne mourrait pas étaient des incontournables de la télévision pendant de nombreuses années avant la sortie de The Man With Two Brains, et ils auraient probablement été au moins passablement familiers aux fans de genre au début des années 1980. . Le premier film parle d’un scientifique qui est psychiquement contrôlé par un cerveau désincarné, le second parle d’un scientifique dont la femme est décapitée dans un accident de voiture et maintenue en vie dans un laboratoire. Il sort donc dans des bars louche et essaie de trouver un corps sexy à attacher à la tête de sa femme, qui déclare haut et fort qu’il préfère simplement mourir.

L’homme avec deux cerveaux de Carl Reiner combine des éléments de ces films, et d’autres, dans une farce insensée qui fait pour la science-fiction / horreur des années 50 ce que Dead Men Don’t Wear Plaid a fait pour le film noir. Le réalisateur ne recrée pas l’esthétique visuelle de l’époque – qui peut peut-être être interprétée comme une critique des pièges du film b de cette époque, c’est-à-dire que cela ne valait pas la peine – mais il est désireux de choisir comment ils ont déconstruit le mâle la psyché, à quel point leurs intrigues étaient ridicules et à quel point il serait amusant de les pousser un peu plus loin et de regarder un scientifique fou faire avec un cerveau humain (ça va, il porte des lèvres de cire).

Steve Martin incarne le Dr Michael Hfuhruhurr (cela ressemble à son orthographe), un brillant chirurgien du cerveau qui, tout en donnant une interview sur sa propre grandeur incroyable, rencontre une belle femme nommée Dolores Benedict avec sa voiture. Elle est jouée par Kathleen Turner, dont la tournure étouffante était si emblématique dans son premier film, Body Heat, qu’elle en fait déjà la satire dans son deuxième, The Man With Two Brains. Dolores était littéralement en train de tuer son mari riche et âgé lorsque le Dr Hfuhruhurr est arrivé, et maintenant qu’elle a besoin d’une chirurgie cérébrale, notre protagoniste est la seule personne qui peut la sauver.

En utilisant sa nouvelle méthode de chirurgie cérébrale «à vis crânienne», le Dr Hfuhruhurr sauve Dolores, qui le séduit rapidement en l’épousant. Le seul problème, en plus du fait que Dolores est d’une malice caricaturale et d’une infidélité absurde, c’est qu’ils sont mariés depuis six semaines et qu’ils n’ont toujours pas fait l’amour. Le Dr Hfuhruhurr court littéralement les murs avec frustration, alors ils se rendent en Autriche pour s’évader et passer une lune de miel romantique.

Certes, il faut un certain temps à l’homme aux deux cerveaux pour arriver à la partie «deux cerveaux». Pour être précis, cela prend plus de 40 minutes, soit près de la moitié de la durée du film. Mais Reiner, avec les co-auteurs Steve Martin et George Gipe, ne fait pas tourner ses roues. Les blagues dans The Man With Two Brains volent presque aussi vite qu’un film Naked Gun, avec un mépris téméraire pour savoir si le public peut réellement les suivre toutes. Le regarder aujourd’hui à la maison est probablement la meilleure option, car vous pouvez mettre la scène en pause et revoir tous les dialogues pleins d’esprit que vous avez manqués parce que vous riiez si fort.

En Autriche, le Dr Hfuhruhurr rencontre le Dr Necessiter, un scientifique qui perfectionne une méthode pour garder le cerveau humain en vie dans des bocaux. Son laboratoire est plein de victimes de «The Elevator Killer», qui a frappé dans des hôtels locaux, et dont les crimes sont filmés avec un accent supplémentaire sur leurs mains gantées de noir. Reiner ne semble pas terriblement intéressé à dénoncer le genre giallo, mais il semble en avoir regardé au moins quelques-uns, et la résolution de l’intrigue secondaire du tueur en série – qui serait criminelle à révéler aux non-initiés – est l’un des nombreux films points forts.

Le Dr Hfuhruhurr est surpris de découvrir qu’il a un lien psychique avec l’un des cerveaux du Dr Necessiter, celui d’une femme nommée Anne Uumellmahaye (cela ressemble à de l’orthographe), exprimé par un non crédité. Sissy Spacek, et il s’enfuit rapidement avec son pot et s’enfuit à la campagne. Bien que son mariage avec Dolores soit sur les rochers – Hfuhruhurr a déjà essayé de déclarer un «divorce de citoyen» – elle reste avec lui parce que, à l’insu de Hfuhruhurr, il vient d’hériter de 15 millions de dollars.

Dolores a peut-être son corps, mais seule Anne Uumellmahaye a son cœur, et bientôt Dolores devient jalouse de toute l’attention que son mari accorde à un cerveau désincarné, alors elle essaie de faire cuire Anne dans un four. Et lorsque cela échoue, elle décide d’assassiner le Dr Hfuhruhurr, juste en même temps que le Dr Hfuhruhurr – dans une tentative pour sauver la vie d’Anne, car il se trouve qu’elle est en train de mourir (encore) – décide de tuer une autre femme afin de donne un corps à son véritable amour.

Par l’acte final de The Man With Two Brains, Steve Martin a été réduit à un maniaque grognant, parcourant les travailleuses du sexe de l’Autriche avec l’œil perspicace d’un homme à la recherche de la voiture d’occasion parfaite. L’ironie qu’il n’est finalement, pour la première fois, que amoureux de quelqu’un pour leur esprit, mais qu’il recherche exclusivement le corps le plus sexy qu’il puisse trouver n’est pas perdu pour Reiner, dont le film se termine par une tournure subversive qui est, franchement, un bâillon bon marché qui frappe vers le bas et tombe complètement à plat.

L’Homme aux deux cerveaux est un film si ludique et stupide qu’il est extrêmement choquant de découvrir qu’il y a une poignée de blagues tordues et véritablement désagréables disséminées dans le script. Jeffrey Combs, quelques années seulement avant qu’il ne descende lui aussi dans la science folle dans le classique culte Re-Animator, il a un petit rôle en tant que chirurgien qui fait quelque chose à Dolores pendant qu’elle est inconsciente qui est clairement censée être drôle et qui ne l’est clairement pas. Il y a aussi une scène où Dolores révèle enfin à quel point elle est méchante envers le Dr Hfuhruhurr et, ce faisant, elle déchaîne brièvement un torrent d’épithètes raciales apparemment aléatoires. C’est censé lui faire mal paraître, et c’est le cas, mais c’est de très mauvais goût, sans parler de la secousse incroyable. Et la fin a à peu près autant de commentaires de bonne humeur sur les problèmes de corps que Shallow Hal; c’est-à-dire pas même à distance autant qu’il le pense.

Mais la majorité du film de Reiner est un délice comique, apparemment libre du bon sens ou d’une formule conventionnelle. En infusant le genre d’horreur de la science folle avec des thrillers de suspense femme fatale et des riffs de tueur en série, The Man With Two Brains est capable de rester surprenant et idiot même dans les situations les plus bizarres. Heck, il y a même un pincement du surnaturel. Lorsque le Dr Hfuhruhurr demande à sa femme décédée de lui faire signe s’il ne doit pas épouser Dolores, son portrait tourne rapidement, les murs se fissurent derrière lui et son fantôme crie «NOOOOO! NOOOOO! ” (Hélas, c’était un indice trop subtil.)

Alors, versez-en un pour des films comme The Man With Two Brains, une satire impitoyablement drôle et connaissante d’un genre qui est presque complètement démodé. Enfant, j’ai regardé le film de Reiner avec très peu de connaissances sur les genres d’horreur que cela dénonçait, et je l’appréciais seulement comme un non-sens bizarre et maladroit. Il est beaucoup plus facile d’apprécier le classique de la comédie de Reiner avec une connaissance pratique de ses origines, un genre basé sur la triste observation que le progrès scientifique de l’humanité est limité par l’ego, les pulsions et les faiblesses de l’homme.

“Tu joues à Dieu!” C’est ce qu’un détective raconte au Dr Hfuhruhurr alors qu’il essaye de mettre l’esprit d’Anne Uumellmahaye dans le corps d’une autre femme, et le bon docteur résume bien avec sa réponse instinctive.

“Quelqu’un doit!”