Joyeux anniversaire: Gigi Hadid n’est pas privée de manger pour porter les meilleures robes, regardez-la!

Ce 23 avril, la mannequin Gigi Hadid fête son anniversaire et quelle meilleure façon de le célébrer que de revoir certains de ses superbes looks? Si vous pensez qu’en raison de son physique, elle «meurt de faim», nous vous laissons également une photo qui montre le contraire. C’est une déesse!

23 avril 202010: 01 am

Jelena Noura Hadid, mieux connue sous le nom de Gigi hadidC’est une mannequin américaine qui a 25 ans ce jeudi 23 avril.

Reconnue dans le monde entier par plusieurs marques de mode célèbres, elle laisse actuellement ses fans avec ses photos sur les réseaux sociaux, alors qu’elle marche sur le podium.

Les fans ont compilé certains de ses meilleurs looks, à la fois décontractés et travaillant sur la modélisation. Lequel te plait le plus?

Tout d’abord, nous voyons Gigi Hadid avec un palazzo marron, une chemise à motifs et un beau pull aux tons verts et bleus; d’autre part, pour l’un de ses nombreux événements, le modèle a modélisé un total en bleu, se combinant avec des talons aiguilles blancs; la troisième photo est choquante, avec Gigi Hadid portant une robe violette, avec une belle broderie sur le bord et un nœud géant sur le dessus; puis, un t-shirt à manches longues qui montre son option en dessous et un autre palazzo, tout en couleur raisin et enfin, un de ses derniers looks avant de rester à la maison, où il est sorti de la voiture avec un t-shirt à motifs et un costume composé d’un pantalon et il sort qui combine parfaitement le bleu et le blanc.

Pour que vous puissiez voir que Gigi Hadid peut être n’importe lequel d’entre vous, nous avons laissé l’un des joyaux du modèle qui a fait rire plusieurs de ses fans, où elle apprécie un hamburger calme, confortable et sans culpabilité. Elle est belle!

