Joyner Lucas annonce la date de sortie du TDAH

Marquez vos calendriers.

Après beaucoup d’anticipation, Joyner Lucas devrait enfin sortir son nouvel album TDAH le mois prochain. S’adressant à Instagram, il a révélé la date du 27 mars aux côtés de la pochette précédemment publiée.

“Vous êtes prêt pour le 27 mars?”, A-t-il demandé à 1,8 million de followers.

Lors d’une interview avec Beats 1 d’Apple Music au début du mois, le rappeur du Massachusetts a expliqué la raison du retard. “Il y avait beaucoup de trucs d’affaires qui se passaient avec moi, passant de la sortie du label à l’indépendance, des trucs comme ça”, a-t-il déclaré à Zane Lowe. «Le TDAH arrive en mars, certainement en mars. Avant la fin du mois de mars, le TDAH sera totalement inactif. »

Il a également fait part de son intention de sortir deux projets supplémentaires en mars, car «environ 50%» de la musique sur le TDAH est déjà sorti.

“Ce que j’ai décidé en 2020, j’allais être l’un des artistes les plus cohérents”, a ajouté Lucas. «Je ne suis pas vraiment un grand fan des tournées car cela m’éloigne de mon objectif de faire de la musique et je passe beaucoup de temps loin de mon fils… J’ai décidé de ne pas partir en tournée et j’ai décidé de me concentrer uniquement sur la musique.”

Il a également débuté une vidéo cinématographique pour son nouveau single “Revenge”. “J’étais de mauvaise humeur quand j’ai écrit” Revenge “”, a déclaré Lucas. «Ce truc de musique pour moi est toujours amusant. Ce n’est pas un travail pour moi, c’est ma vie. “

Aime

0