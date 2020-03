Joyner Lucas dévoile sa liste de pistes pour le TDAH

3.25.2020

Le compte à rebours est lancé. À seulement 48 heures de sa sortie, Joyner Lucas a dévoilé la tracklist de son très attendu album ADHD.

Outre le controversé «Devil’s Work» et le «Lotto» et «Revenge», déjà sortis, l’ensemble de 18 titres comprend des collaborations avec Young Thug («The War»), Logic («ISIS») et Fabolous (« Je ne peux toujours pas aimer »). Le rappeur du Massachusetts retrouve également son collaborateur habituel Chris Brown sur «Enfin».

L’album a mis du temps à venir. Lors d’une interview avec Beats 1 d’Apple Music, Lucas a expliqué la raison du retard. “Il y avait beaucoup de trucs d’affaires qui se passaient avec moi, passant de la sortie du label à l’indépendance, des trucs comme ça”, a-t-il déclaré à Zane Lowe. «Le TDAH arrive en mars, certainement en mars. Avant la fin du mois de mars, le TDAH sera totalement inactif. »

Une fois l’album sorti, il prévoit de revenir à ses styles libres. “La seule raison pour laquelle j’ai retiré mon pied du gaz est que cuz ni ** az a dit que je trichais”, a tweeté Lucas. «Je devais prouver que ma merde d’origine était comme Fire. maintenant, j’ai prouvé mon point de vue pour continuer à m’amuser. »

Le TDAH arrive aux services de streaming vendredi. Voir la liste des pistes ci-dessous.

Liste des pistes pour le TDAH

1. «Évaluation préalable» (sketch)

2. «J’ai menti (introduction)»

3. “ISIS” feat. Logique

4. «La guerre» feat. Jeune voyou

5. «Chris» (sketch)

6. «J’aime»

7. «Le travail du diable»

8. «Loto»

9. «Kevin» (sketch)

10. «Mine d’or»

11. “Enfin” feat. Chris Brown

12. “10 bandes”

13. «Vengeance»

14. «Évaluation complète» (sketch)

15. «TDAH»

16. Exploit «Still Can’t Love». King OSF & Fabolous

17. «Will»

18. «Cassé et stupide»

