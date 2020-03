Joyner Lucas rend hommage à Will Smith dans une nouvelle vidéo

Joyner Lucas rend hommage à Will Smith.

En prévision de son prochain album ADHD, le rappeur du Massachusetts dépose sa dernière vidéo pour «Will». Le clip de quatre minutes rend hommage à Smith et le retrouve à recréer les rôles emblématiques de la légende hollywoodienne en commençant par “Le prince français de Bel-Air”.

«Je me sens comme Will / je pense que je suis un prince / je me sens moi-même», rappe Lucas.

Après être devenu le personnage de Will’s Bad Boys, Mike Lowrey, il s’habille pour Men in Black et revêt une tenue de cow-boy pour Wild Wild West en 1999. Il aborde également d’autres rôles célèbres de Smith, notamment I, Robot, The Pursuit of Happyness, I Am Legend, Concussion, Aladdin, et même le personnage d’animation de Smith, Oscar de Shark Tale.

À la fin, il se transforme en Smith lui-même. “Merci de m’aider à construire mon mur”, dit Lucas à son idole.

La vidéo, qui compte plus d’un million de vues, a attiré l’attention de Smith, qui a offert son cosignataire. “Mec, je suis humilié et honoré”, a-t-il déclaré. “J’adore ce que vous avez fait, c’est créatif. Cette vidéo est ridicule. “

“Will” peut être trouvé sur le TDAH, qui sort vendredi avec Young Thug, Logic, Fabolous et Chris Brown. Voir la tracklist ici.