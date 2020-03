Joyner Lucas sort un nouvel album «TDAH»

Attention, s’il vous plaît.

Après beaucoup d’anticipation, Joyner Lucas livre son album tant attendu ADHD. L’ensemble de 18 pistes comprend le controversé «Devil’s Work» et Will Smith, inspiré de Will, qui a également donné naissance à un clip épique, ainsi que des collaborations avec Young Thug («The War»), Logic («ISIS»), Fabolous ( “Still Can’t Love”) et Chris Brown (“Enfin”).

L’album attend depuis longtemps pour le rappeur du Massachusetts. Lors d’une interview avec Beats 1 d’Apple Music, il a expliqué la raison du retard. “Il y avait beaucoup de trucs d’affaires qui se passaient avec moi, passant de la sortie du label à l’indépendance, des trucs comme ça”, a-t-il déclaré à Zane Lowe.

Maintenant que l’album est là, Joyner prévoit de laisser tomber plus de musique, y compris les styles libres. “Ce que j’ai décidé en 2020, j’allais être l’un des artistes les plus cohérents”, a-t-il déclaré. «Je ne suis pas vraiment un grand fan des tournées car cela m’éloigne de mon objectif de faire de la musique et je passe beaucoup de temps loin de mon fils… J’ai décidé de ne pas partir en tournée et j’ai décidé de me concentrer uniquement sur la musique.”

Stream ADHD ci-dessous.

