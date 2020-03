JPEGMAFIA couvre Carly Rae Jepsen dans un court métrage

La série de courts métrages JPEGMAFIA “Comment construire une relation” permet à sa fidèle base de fans de voir de plus près sa vie et son processus de création.



JPEGMAFIA, ou Peggy, pour faire court, a lentement construit l’une des bases de fans les plus solides de l’industrie musicale, et il le fait de manière organique. Son effort le plus récent est une série de courts métrages intitulée Comment construire une relation. La partie 1 de cette série ne durait que 15 minutes, mais était remplie de contenu. Le plus notable a été la conversation avec le favori des fans Danny Brown – qui passe la majeure partie de la scène à rappeler à quel point ses barres étaient «froides». Les deux ont discuté de la possibilité de laisser un héritage et de la façon dont le fait d’être authentiquement eux-mêmes les a aidés à le faire. La conversation se déroule autour de quelques verres de vin, donc c’est drôle tout au long.

Le dernier épisode de Comment construire une relation s’ouvre avec Peggy donnant une interprétation autotune de “Call Me Maybe” de Carly Rae Jepsen à des centaines de fans à ce qui semble être un spectacle à guichets fermés. Tout au long de l’épisode de 25 minutes, Peggy partage un aperçu de sa vie et de son enfance. Nous voyons des clips de plusieurs spectacles en direct entrelacés avec des clips de lui décrivant des photos d’enfance. “Je ne sais pas qui m’a habillé de cette merde, mais … Pourquoi?”, Demande-t-il après avoir partagé l’une des photos.

L’épisode se termine de la même manière que le précédent, mais au lieu de parler avec Danny Brown, Peggy invite une autre de ses inspirations musicales, Lykke Li, un auteur-compositeur-interprète suédois. Encore une fois, la conversation est légère et décontractée, mais de nature dense. La vedette pourrait être DJ Dahi disant à l’artiste suédoise qu’elle chante “de sa poche”, ce qui l’a aidée à réaliser l’importance des rythmes vocaux pour un auditeur.

