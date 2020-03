JSA et Injustice Society taquinées dans les synopsis des épisodes de «Stargirl»

La JSA et Injustice Society sont toutes les deux taquinées dans les trois premiers synopsis des épisodes de la prochaine série Stargirl à venir dans The CW et DC Universe.

Stargirl est la prochaine série télévisée en direct de DC que nous attendons avec impatience. Nous savons que la JSA jouerait un rôle dans la série puisque le Starman original est un membre connu de l’équipe et sera joué par Joel McHale. Maintenant, les synopsis des trois premiers épisodes de Stargirl ont été publiés et non seulement ils taquinent la JSA, mais aussi l’Injustice Society.

L’Injustice Society est un groupe composé de super-vilains tels que Vandal Savage, Thinker et d’autres. Le synopsis du deuxième épisode fait très probablement référence au Sportsmaster de la Injustice Society, que nous avons vu dans des images Stargirl officiellement publiées. Cependant, il pourrait y avoir plus de membres de la société de l’injustice et de la JSA sur toute la ligne. Vous pouvez consulter les trois synopsis des épisodes ci-dessous.

«Stargirl»: Dans l’épisode de la première de la série, la vie apparemment parfaite de Courtney à Los Angeles est bouleversée par un déménagement à Blue Valley, Nebraska avec sa mère Barbara (AMY SMART), son beau-père Pat Dugan (LUKE WILSON) et son demi-frère Mike (TRAE ROMANO), et elle trouve elle-même du mal à s’adapter à sa nouvelle ville et son lycée. Mais lorsque Courtney découvre que Pat recèle un secret majeur sur son passé, elle devient finalement l’inspiration improbable pour une nouvelle génération de super-héros.

“BANDE.”: Après que Courtney ait eu une rencontre inattendue avec un membre de l’Injustice Society of America, Pat lui révèle la vérité sur leur histoire. Pendant ce temps, Barbara est ravie quand elle voit Courtney essayer de s’entendre avec Pat, ne sachant pas le secret qu’ils ont gardé. Enfin, les choses prennent une tournure dangereuse lors de la soirée portes ouvertes de Blue Valley High lorsque Courtney devient la cible d’un ennemi dangereux.

“Stalactite”: Après une rencontre dangereuse avec un membre de l’Injustice Society of America, Pat avertit Courtney de reculer de ses tentatives de les poursuivre. Mais quand elle rencontre ce qu’elle croit être un message de l’un d’eux, elle exhorte Pat à l’aider. Pendant ce temps, Barbara avance à grands pas au travail, ce qui impressionne son nouveau patron Jordan Mahkent (NEIL JACKSON). »

Stargirl met en vedette Brec Bassinger dans le rôle de Courtney Whitemore, Joel McHale dans le rôle de Starman, Luke Wilson dans le rôle de Pat Dugan et Meg DeLacy dans le rôle de Cindy Burman. La série met également en vedette Amy Smart, Trae Romano, Cameron Gellman, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Meg DeLacy, Neil Jackson, Jake Austin Walker, Christopher James Baker et Hunter Sansone. Geoff Johns écrira et produira la première saison de 13 épisodes de Stargirl tandis que Sarah Schechter et le patron d’Arrowverse, Greg Berlanti, seront également producteurs exécutifs de la série.

Stargirl devrait faire ses débuts sur DC Universe le 11 mai et sur The CW le 12 mai. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur les émissions de télévision DC pour DC Universe, The CW et HBO Max!