Juan Antonio (‘OT 2017’) annonce qu’il sera père

Il semble que c’était hier, mais deux ans se sont écoulés depuis la fin de ‘OT 2017’. Au cours de ces mois, la vie des candidats a beaucoup changé et pour le mieux, à tel point que l’un d’entre eux va devenir père. Juan Antonio Cortés a communiqué à ses abonnés les bonnes nouvelles via les réseaux sociaux: “Je voulais vraiment te dire ça. Je ne pouvais plus le supporter … Soyons papas!“, il a fêté Bilbao.

Juan Antonio et sa femme, Rosa Zaira, partagent leur bonheur

À 25 ans, Juan Antonio a partagé son bonheur avec sa partenaire, Rosa Zaira, avec quelques photographies dans lesquelles il peut voir l’échographie de son bébé. “Nous ne pouvons pas encore le croire. Très heureux de fonder une famille. Je ne peux plus t’aimer. Vous êtes le meilleur endroit pour se reposer et la plus belle façon de grandir “, a-t-il remercié très bientôt de la mère de son fils.

Comme prévu, l’annonce a été échangée avec des centaines de félicitations de ses fans ainsi que de plusieurs de ses camarades de classe et professeurs du programme. Noemí Galera, Manu Guix, Roi Méndez, Marina Jade et Andrea Vilallonga ne sont que quelques-uns de ceux qui ont transmis leurs félicitations au couple. “Je vais faire de toi une grand-mère!” Ironisa le protagoniste, répondant au directeur de l’Académie.

Carrière naissante

Juan Antonio a été le deuxième expulsé de ‘OT 2017’, l’édition qu’Amaia a fini par remporter. Le Basque a quitté l’Académie après que 91% des spectateurs ont voté en faveur de son partenaire Roi. Il a sorti son premier single, “Je ne vous manque pas”, en septembre 2018, commençant ainsi une carrière musicale prometteuse.

