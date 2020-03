Juan de Dios Pantoja a déjà une date pour sortir sa nouvelle chanson My Plan

Juan de Dios Pantoja a déjà une date pour sortir sa nouvelle chanson Mi Plan | Instagram

Youtuber et le chanteur Juan de Dios Pantoja ont partagé une vidéo à travers ses histoires Instagram où il suppose qu’il a une date pour sa nouvelle chanson “Mon plan”.

Pendant longtemps, vous avez travaillé dur pour lancer son nouveau single comme d’autres plus le plus récent c’est celui qui en conduira sûrement plus d’un.

C’est grâce à une publication qu’il a faite dans son compte Instagram qui a montré une partie de la promotion qu’il lancera.

Cela peut vous intéresser: Vidéo Juan de Dios Pantoja est frappé par un autre youtuber

La chanson est en charge de JD Pantoja (comme Juan de Dios est connu artistiquement) et aussi de Noriel, tous deux apparaissent dans le clip vidéo de la vidéo en plus d’une belle jeune femme vêtue d’une lingerie en dentelle assez audacieuse.

“Mon plan” produit par Musique spatiale y Films Safari sera publié dans dix jours de plus, 10 avril Il sera disponible sur la plateforme YouTube, sur la chaîne Juan de Dios.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Pantoja a beaucoup travaillé depuis le début de l’année et ne s’est pas arrêté depuis la fin de ses vacances apparemment interminables, car tout le monde a besoin d’un repos mérité, les adeptes de l’interprète de “Tactic” ce qui équivaut à douze millions huit cents mille en tout.

Malgré un travail constant, le jeune chanteur et youtubeur ne néglige pas ses responsabilités de père, il aime passer du temps avec sa fille Kima et il aide même sa fiancée la plus grande gentillesse en lui faisant Tik tok´s.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Juan de Dios Pantoja a une belle famille, défend son honneur Lorsqu’il le juge prudent et ne permet à personne de lui manquer de respect, il est un père très aimant et surtout un homme capable de tout faire pour sa femme.

À plusieurs reprises, il a montré combien il aime son Une plus grande gentillesse et il continuera à le faire pendant longtemps parce que sa personnalité est comme ça.

Lire aussi: Vidéo Kimberly Loaiza obtient des flatulences

.