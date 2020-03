Juan de Dios Pantoja a eu un fort combat, était sur le point de perdre

Juan de Dios Pantoja a eu un fort combat, il a presque perdu | Instagram

Juan de Dios Pantoja se caractérise par être une personne qui réagit avant un conflit, c’est pourquoi il a été impliqué dans un procès dans lequel il était sur le point de perdre.

Pas étonnant que Juan de Dios défendez constamment votre fiancée Kimberly Loaiza et j’ai fini par me battre avec certains internautes mais ce n’était pas le cas.

Pantoja, malgré son calme, n’est pas une personne qui “partir” Il n’aime pas les injustices comme il l’a mentionné à quelques reprises dans ses histoires Instagram.

À la surprise générale, le procès allait perdre Ce n’était pas avec un homme, vous penserez immédiatement que c’était avec une femme, et en effet c’était mais pas n’importe quelle femme.

A cette occasion, il a dû se battre avec Kima, oui sa petite fille Kima Sofia qui l’appelait parfois “la femme”.

KIMBERLI LOAIZA EST MAGNIFIQUE, KIMA SOFIA PANTOJA LOAIZA ET JUAN DE DIOS PANTOJA ♥ ️

– jouer avec noelia cisneros (@NoeliaJugando)

1 mars 2020

La vidéo est accompagnée de la description suivante: “LA RENEGONA. Se battre avec ma fille et elle a juste besoin de me frapper …”

Et dans la vidéo, vous pouvez voir la belle Kima allongé sur le lit mais se lève un peu avec ses deux petits bras et commence à faire des bruits à la gorge comme “renouvelant” à ce que son père Juan de Dios répond de la même manière.

Il a fallu quelques minutes pour faire du bruit parce que lorsque “parler” se répondait, il fut un temps où Juan de Dios commentait que elle le battait et qu’il n’allait pas partir, alors il l’a rendu plus fort, à la fin il semble que Kima était fatiguée et se pencha en arrière.

Juan de Dios s’est immédiatement levé pour rapprocher la caméra et lui dire qu’il ne devait pas nier son papa en la faisant rire un peu avec ce beau sourire Qu’est-ce qu’il a.

