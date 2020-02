Juan de Dios Pantoja a perdu un être cher, il est triste et le cœur brisé

Juan de Dios Pantoja a perdu un être cher, est triste et le cœur brisé | Instagram

Juan de Dios Pantoja est actuellement très triste et désolé car il a perdu un être cher, il a partagé la nouvelle sur son Instagram.

Si vous avez une bonne mémoire, vous saurez qu’actuellement Juan de Dios, Kima et Kimberly Loaiza Ils résident à Mexico pour des raisons professionnelles.

Bien que le couple possède également une propriété à Mazatlan, Sinaloa, qui est le lieu d’origine de Pantoja, c’est là qu’il a appris la nouvelle la famille Il a décidé de retourner au port pour se reposer un peu de son ancien travail.

Son chiot a appelé Blaky C’est lui qui a perdu la vie, bien qu’il n’ait pas donné de détails sur ce qui s’est passé, il a partagé plusieurs images en son honneur et même sa dernière histoire qu’il a involontairement enregistrée il y a quelques jours.

L’histoire que Pantoja a enregistrée il y a quelques jours est celle où il a présumé la maison qu’ils viennent d’acheter Il montrait la partie du patio et comment ils avaient décoré, dans une partie il y avait leurs animaux de compagnie et parmi eux se trouvait blaky.

Cela ne semble pas être une bonne nouvelle, mais si vous êtes un amoureux des animaux ou si vous avez déjà eu un animal de compagnie, vous comprendrez la douleur qui fait perdre un être cher Avec tant d’amour, de soins, de patience, de réprimandes et de bonnes années.

Bien que, heureusement, il ait beaucoup de travail, Juan de Dios n’a jamais négligé ses animaux de compagnie, qu’il a peut-être traités comme un autre fils, qui finissent souvent par nos animaux de compagnie comme nos enfants.

Il n’y a pas d’amour plus sincère que celui que nous recevons d’un chiot ou de tout autre animal de compagnie, ils nous donnent l’amour le plus pur et le plus innocent, il est triste de se souvenir ou de vivre cette situation, nous espérons que vous avez une démission rapide et continuez d’être aussi gai que vous l’avez été jusqu’à présent, Encouragez Juan de Dios!.

