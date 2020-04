Juan de Dios Pantoja a reconnu avoir maltraité Kimberly Loaiza en vidéo | Instagram

Une belle relation s’est récemment terminée avec Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza, mais le plus impressionnant est que le youtuber Il a admis l’avoir maltraitée comme on le disait sur les réseaux sociaux.

Après la controverse a déclenché la douleur que la grande gentillesse a sûrement souffert en apprenant tout ce qui a été dit et les preuves qui ont été montrées de leur vidéos intimes et certains “conversations”.

C’est à travers une nouvelle vidéo dans laquelle il a été partagé sur la chaîne YouTube Juan de Dios dans laquelle il a affirmé avoir maltraité sa fiancée Kimberly Loaiza.

Cela peut vous intéresser: Kimberly Loaiza pourrait cesser d’être une youtubeuse et changer de profession

L’interprète de “Katunga” a reconnu avoir un caractère assez fort et avoir parfois maltraité Loaiza.

“Vous savez qu’avec courage, nous disons tous des choses que nous regretterons plus tard, vous savez à quel point je suis explosif, je dois me contrôler, mais je jure que je vais y travailler, je vais changer ça aussi, en colère je sais que J’ai maltraité, je sais que je vous ai dit grossier … “a admis Juan de Dios.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Le youtubeur mentionne qu’il c’est une personne très grossière et qu’il est normal que son comportement soit comme ça avec d’autres personnes avec ses amis, et que parfois c’est arrivé avec elle mais aussi avec tout le monde.

On a beaucoup dit que il a maltraité Kimberly et qu’il avait assez limité même contrôlé ses affaires, son téléphone portable et les décisions qu’elle avait prises publiquement.

Malgré le fait que Pantoja ait demandé pardon en privé et maintenant publiquement, on ne sait toujours pas ce qu’il pense Kimberly Loaiza Parce qu’il n’a pas fait de déclaration à ce sujet, ses partisans sont très conscients de ce qu’il fait et dès que quelque chose sera connu, cela deviendra viral.

Lire aussi: Juan de Dios Pantoja ferme sa chaîne YouTube et fait ses adieux à ses followers

Je n’ai pas cru Juan parce qu’il n’a pas juré sur sa fille. – Javier (@ZYTJavier)

27 avril 2020

.