Juan de Dios Pantoja disparaît et revient avec surprise sur son visage

Juan de Dios Pantoja est revenu pour enregistrer des histoires après avoir été porté disparu pendant quelques jours, expliquant à peu près pourquoi il avait disparu.

L’interprète de “Tactic” il a commencé à demander à son “pantojitas” (C’est ainsi qu’il se réfère à ses fans) s’ils ont remarqué quelque chose d’étrange, quelque chose de trop sur son visage.

Bien que j’étais un peu échevelé Il n’attirait pas autant l’attention que quelque chose qui brillait près de ses lèvres charnues.

Et c’est que Juan de Dios est devenu un piercing près de sa lèvre inférieure, une petite qui montre à peine, en fait elle ressemble même à un bouton mais non, vous pouvez voir le métal avec lequel elle est faite.

Pantoja a mentionné qu’il se sentait bizarre quand il le portait, que même pendant plusieurs jours, il n’a pas téléchargé d’histoires parce qu’il ne voulait pas les montrer précisément parce que c’était bizarre.

La raison pour laquelle il l’a fait sera expliquée dans une nouvelle vidéo du “maire de Lindura” de Kimberly Loaiza Votre belle fiancée.

Il semble que ce soit elle qui lui ait fait obtenir le piercing, puisqu’il a mentionné dans son histoire:

“Bientôt, ils sauront pourquoi je le mets, attendez la vidéo de la belle mignonne, ils savent déjà que la femme est à moitié folle mais bon, tout va bien!”, A commenté Juan de Dios.

Le couple a été très actif dans leurs canaux respectifs de Youtube, tous deux vivent très amoureux et comptent sur leurs projets respectifs, il n’y a pas de meilleur soutien entre un couple que le leur.

Kimberly et Juan de Dios en ai assez projets de portes depuis le début de l’année, étant en Colombie, ils ont commencé à enregistrer de nouvelles chansons pour commencer à les promouvoir bientôt dans le but d’en faire un succès ainsi que leurs succès comme “Jaloux” de Kimberly et “Tactic” de Juan de Dios.

.