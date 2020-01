Juan de Dios Pantoja enfile les vêtements de Kimberly Loaiza, défis dans la piscine | Instagram

Juan de Dios Pantoja a mis Kimberly Loaiza au défi d’effectuer quelques défis de la piscine parce que ses fans l’ont demandé, parmi eux l’interprète tactique a mis les vêtements de Kimberly.

Une des nouvelles vidéos de sa chaîne Jukilop où les deux interagissent pour créer du contenu pour leurs abonnés consistaient à réaliser les défis imposés par leurs abonnés dans le pool.

Au début de la vidéo, ils ont décidé que celui qui perdrait finirait par être pris un smoothie à base d’eau de la piscine, d’un chila habanero et d’un citron entier.

Au début des défis était Kimberly qui a pris les devants, car avec son habileté dans l’eau il a réussi à passer les habiletés de Juan de Dios.

Le premier défi était de passer à travers des structures gonflables Tout au long de la piscine sans tomber, Pantoja a été celui qui a commencé et bien qu’il soit arrivé de l’autre côté, il n’a pas fait aussi bien que Kimberly remportant le premier défi.

Baisers passionnés sous l’eau, retiens ton souffle et même se lever étaient quelques-uns des mini-défis que les adeptes des deux leur ont demandé de faire.

Pantoja et Loaiza les ont toutes deux exécutées de la manière la plus amusante, même un de leurs fans leur a demandé entre les deux les vêtements seront échangés, que Kimberly a mis les vêtements de Juan de Dios et vice versa, pour ajouter du mal, ils ont décidé de modeler les vêtements qu’ils portaient.

Il convient de préciser que Kimberly portait un haut et un short court qui, heureusement, ont été laissés à Juan de Dios qui s’est préparé à modélisez votre tenue Le plus coquet et drôle.

L’un des défis les plus délicats à relever a été de relever un baiser dans la piscine comme dans une image qu’ils ont partagée en réussissant à relever le défi et l’ont partagée dans leur compte Instagram officiel.

En fin de compte, qui a fini par boire le smoothie (idée proposée par Juan de Dios) était le même qui a proposé l’idée de jus d’énergie, c’est vrai, Juan de Dios Pantoja était le perdant au final et malgré le fait qu’il ait pris moins d’un quart du verre, il a réussi à faire passer le liquide en une seule gorgée.

