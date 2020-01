Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza se font tatouer | Instagram

Juan de Dios Pantoja a partagé ses histoires de Instagram que lui et sa fiancée Kimberly Loaiza ont obtenu de nouveaux tatouages.

Vous saurez sûrement quel est le tatouage Juan de Dios set il l’a fait dans des histoires passées qu’il avait partagé à plusieurs reprises ce que cela refléterait dans sa peau.

Si vous êtes l’un de ses disciples, vous saurez que Kima ce serait le nouveau tatouage qui serait exécuté, à travers leurs histoires, il a partagé un peu du processus et dans quelle partie du corps cela a été fait.

Kima est ce que l’interprète veut le plus “Tactic” et comme il le porte dans son cœur, il a décidé de tatouer le visage de sa fille sur sa poitrine.

Il y a certaines zones du corps où se faire tatouer fait plus mal que d’autres, la poitrine en fait partie, explique Juan de Dios Pantoja, le travail qui a été fait l’a amené 8 heures en continu Avec peu de temps de repos, cependant, le travail n’était pas terminé, alors ils continueraient un peu plus tard car leur peau n’en savait plus.

Pantoja a mentionné qu’il restait encore quelques détails à terminer et que le design ne les partagerait pas avant un mois.

Bien qu’il n’ait montré aucun progrès sur le design déjà fait, dans ses vidéos, vous pouvez voir la photo qui a été mise sur sa poitrine, c’est la même qui a un protecteur d’écran, si vous ne savez pas ce que c’est ici, vous pouvez le voir.

D’un autre côté, gentillesse un tatouage a également été fait, mais le sien ne pouvait rien voir, mais il est apprécié de loin et par le tatoueur, c’est probablement un design moins compliqué que celui de Pantoja, mais ce sera sûrement quelque chose avec beaucoup de sens et d’appréciation pour elle.

Le couple vient de rentrer de leur Vacances à Hawaii prêt à commencer le travail et à commencer l’année pleine de succès comme ceux qu’ils ont eu en 2019.

