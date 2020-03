Juan de Dios Pantoja et la chanson de Kima sur son premier album | Capture Instagram

Juan de Dios Pantoja, célèbre youtubeur et chanteur d’origine mexicaine a partagé une nouvelle vidéo sur son YouTube où il partage les avancées de la chanson dédiée à sa fille Kima Sofia sur son premier album

La vidéo vient de la partager il y a quelques fois deux heures et il compte déjà plus de soixante-dix mille reproductions, ce sera le premier album de Pantoja.

Heureux d’avoir ce projet, l’interprète de “Tactic” Il en a profité pour partager que son désir est d’inclure des chansons qui ont marqué sa vie.

“Je veux profiter de ce moment que je suis ici sur la chaîne Ovy pour vous remercier, d’avoir rejoint mon premier album, je veux que vous ayez des chansons ma vie, des chansons qui ont marqué ma vie et l’une d’entre elles est celle que nous allons créer dès maintenant” , a partagé Juan de Dios.

Ils ont commencé par faire quelques arrangements musicaux avec le clavier, enregistrant quelques mélodies qui pourraient être laissées avec les paroles, après un certain temps Juan de Dios Il a décidé d’apporter la plus grande inspiration à Kima pour aider à inspirer Ovy.

Bien que Pantoja ait déjà quelques succès, il n’avait pas sorti d’album et profitait de l’opportunité présentée par Ovy on the Drums pour participer avec lui votre projet Pantoja est plus que déterminé.

Depuis début 2020 Juan de Dios Pantoja et sa fiancée n’ont pas cessé de travailler, il y a plusieurs projets qu’ils apportent à la porte, ses followers sont au courant de toute nouvelle concernant le couple et encore plus de toute nouvelle Kima Cette chanson devrait donc être un succès.

L’interprète de “Ça me fascine” Il a toujours dit clairement que sa fille est son plus grand trésor et qu’il donnerait pratiquement sa vie pour elle et c’est que la vérité Kima Sofia Pantoja Loaiza C’est une vraie beauté de bébé.

