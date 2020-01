Juan de Dios Pantoja et le Kenya se sont réconciliés | Instagram

Il est bien connu que le procès de Juan de Dios Pantoja avec le youtuber Kenia Os, cependant, vous ne saviez peut-être pas qu’ils étaient réconciliés, une vidéo YouTube peut dissiper ces doutes.

José González c’est le youtubeur qui a collecté les informations Twitter sur le récent conflit qui avait d’autres partenaires au milieu, dont Juan de Dios Pantoja, Kenia Os et Zorrito youtubero.

Il y a des années, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja et Kenya Os Ils ont travaillé ensemble dans un canal, mais ils ont décidé de prendre leur retraite en raison de problèmes entre eux qui ont amené une grande distance en tant qu’amis et aussi dans leurs disciples parce que certains ont soutenu le couple et d’autres à Os.

Mentionné dans la vidéo que Juan de Dios et “Le petit youtubero Zorrito” avec qui il a eu des querelles depuis le début parce que Pantoja a toujours été sévèrement critiqué par le renard et non seulement lui mais aussi Kimberly a même été critiqué avec Kima pour que Juan de Dios ne puisse pas être pardonné.

On a beaucoup parlé de se retrouver à sa place, par Juan de Dios, parce que le petit renard n’a jamais respecté le travail fait par Pantoja et Loaiza et a toujours trouvé la critique de les critiquer durement.

L’intrigue a commencé grâce à un tweet du youtubero zorrito où a critiqué Kimberly alors Juan de Dios a commencé une bataille rangée entre lui et l’agresseur de sa femme, de sorte que des tweets sans fin ont commencé à remplir la service de microbloggin, car en lui il y a une limite de personnages pour cette raison qu’ils étaient tweets après tweets.

C’est quand Javier (petit tube youtubero) a raconté Juan de Dios que s’il cherchait un ancien ami pour arrêter le “haine” entre eux, qu’il l’a également fait avec Kenya Os, mais à sa grande surprise, c’est que Juan de Dios et le Kenya ont depuis longtemps réglé leurs problèmes et qu’ils se rencontreraient même pour discuter de certaines choses.

Avec cette nouvelle, tout le monde était étonné, car on ne savait pas que les deux ils avaient déjà réglé leurs conflitsHeureusement, la surprise a été assez agréable et peut-être qu’à l’avenir, ils enregistreront des vidéos ensemble comme auparavant.

