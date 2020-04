Juan de Dios Pantoja et ses paroles déchirantes pour Kimberly Loaiza | Instagram

Un énorme choc a été pour Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza l’énorme scandale qui a éclaté après que Lizbeth Rodríguez a lancé des accusations contre le youtuber et divulgué des vidéos intimes de lui avec d’autres femmes. Cela a provoqué la séparation du couple et maintenant Pantoja envoie des mots déchirants pour la mère de sa fille.

Juan de Dios Pantoja a partagé sur Twitter que perdre Kimberly Loaiza serait quelque chose qu’il regrettera toujours et a souligné les énormes qualités du célèbre maire de Lindura.

Elle sera toujours la personne avec le meilleur cœur que je connaisse, et elle m’a aussi donné la fille avec mes yeux qui la rend encore plus spéciale pour moi et je regretterai toujours de la perdre …, a-t-elle écrit sur son réseau social.

29 avril 2020

Malgré les mots déchirants, les commentaires sont partagés entre ceux qui veulent que Kim voie cela et se réconcilie avec Juan et ceux qui veulent que du soutien soit montré depuis qu’elle était une femme. triché.

De nombreux youtubeurs, dont Zorrito Youtubero et certains internautes ont souligné que la séparation entre Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja pourrait probablement être une performance, soulignant que, étant eux, qu’ils étaient ex depuis longtemps qu’ils ont fait des vidéos, c’était une farce .

Kim a duré quelques jours en silence et a ensuite souligné sur Twitter qu’elle continuerait d’être active sur Tiktok par ses partisans, bien qu’elle soit revenue avec un regard plutôt triste.

Après cela, la youtubeuse a partagé des photos où elle apparaît avec sa fille et montre que la petite fille est sa force et qu’elles seront toujours ensemble.

