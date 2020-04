Juan de Dios Pantoja, ils filtrent une vidéo présumée interdite entre lui et Kevin Panini

Juan de Dios Pantoja, filtre vidéo présumé interdit entre lui et Kevin Panini | Instagram

Le scandale grandit!, Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza sont dans une véritable tempête et bombardements sur les réseaux sociaux après les déclarations de Lizbeth Rodríguez.

Il y a six heures Pantoja a partagé un message dans lequel il a assuré “qu’ils ne verront jamais une vidéo de moi avec un homme” et après cela, un internaute a inséré une vidéo qui est soi-disant lui dans un moment intime avec Kevin Achutegui, qui a été baptisé par les réseaux sociaux comme Kevin Panini pour sa trahison de Kimberly Loaiza, qui est son amie.

Hé non j0d @ n haha ​​vous ne verrez jamais une vidéo de moi avec un homme que je ne connais pas m @ m3n prenant des vidéos d’autres weyes et supposant que c’est moi. Demain, sûrement, vous saurez beaucoup plus de choses dans ma vidéo, attendez-le avant de croire tant de fellation.