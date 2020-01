Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza et Kima en vacances à Hawaï | Instagram

Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja continuent de profiter de leurs vacances bien méritées en compagnie de leur princesse Kima, maintenant ils sont dans les îles hawaïennes.

À travers ses histoires sur Instagram, vous pouvez apprécier en détail son arrivée ainsi que son séjour et la beauté Cela implique d’être dans un endroit si succulent.

Heureusement Kima pourrait les accompagner, vous pouvez voir des endroits très attentifs où ses parents l’ont emmenée les yeux grands ouverts pour apprécier les lieux.

Profiter du premier jour | Instagram

Hawa est l’un des États de Etats unis d’Amérique, bien connu pour son histoire et ses volcans qui n’ont heureusement pas été actifs, se compose d’un total de six îles.

Quand ils sont arrivés, Juan de Dios a décidé de partager une partie de l’hôtel, faisant des blagues sur la maison de Lilo et surtout Stitch, bien sûr, c’était à cause de l’émotion, si vous vous souvenez du film de “Lilo Stitch” Cela se passe à Hawaï.

Dans une autre des vignes que Pantoja partageait, vous pouvez voir une partie de sa chambre d’hôtel qui est située à un étage assez élevé car vous pouvez voir une grande partie de l’hôtel et ses environs qui sont vraiment magnifiques car la mer, un lagon et la les bâtiments qui peuvent être vus dans la vidéo sont vraiment génial.

Ils ne pourront probablement pas partager tout leur séjour Hawaï Mais peut-être que la chose la plus importante est qu’ils veulent aussi partager en famille et avoir leur temps seul comme n’importe quelle autre famille le souhaiterait.

Kimberly profite de son séjour | Instagram

C’est vraiment excitant de pouvoir vivre un peu ses propres expériences et de rencontrer des endroits inattendus sous un autre angle qui n’est pas seulement un film d’animation ou Hollywood

Nous sommes impatients de pouvoir en savoir plus sur votre fantastique voyage et ses histoires, comme vous venez de le partager en le téléchargeant sur un sous-marin et montrant le fond de la mer comme s’ils étaient dans l’introduction du film Le Titanic avec des navires coulés et des tortues autour.

