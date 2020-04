Juan de Dios Pantoja, la réponse vidéo la plus attendue répond à Lizbeth

Juan de Dios Pantoja et la réponse vidéo la plus attendue répondent à Lizbeth | Instagram

Après que Lizbeth Rodríguez ait commencé à parler de Juan de Dios Pantoja avec qui il aurait une relation Kevin Achutegui, a finalement partagé sa réponse à toutes les accusations portées contre lui.

À partir du 16 avril, Rodríguez a lancé une vague de publications à la fois dans son Twitter comme dans ses histoires Instagram où il a exprimé toute la trahison qu’il avait faite à Kimberly Loaiza.

Ces jours ont été difficiles pour la famille Pantoja Loaiza car non seulement Lizbeth a commencé à publier des articles sur Juan de Dios, Kevin et Álex Flores.

Dans la vidéo que partage Pantoja, il explique tout ce qui s’est passé, les rumeurs, les publications que Lizbeth a faites sans mentionner Javier El Zorrito Youtubero qui a également participé à la controverse, bien qu’il ait rejoint plus tard.

Javier a partagé à son tour conversations, déclarations et quelques vidéos intimes Juan de Dios qui est il y a quelques années, Juan de Dios a demandé des excuses publiques à la situation et avant de commencer la vidéo car non seulement il avait été touché mais aussi et surtout Kimberly Loaiza.

Même d’autres personnalités comme Laura Bozzo Ils ont commenté la controverse dans leur cas depuis que Lizbeth Rodríguez a partagé un tweet demandant à Juan de Dios, Alejandro Flores et Kevin Achutegui de ne pas trop jouer avec elle. Laura est venue la soutenir.

Juan de Dios est dévasté et admet ses erreurs comme toute autre personne qui a mûri et veut corriger ce qui s’est passé d’une manière ou d’une autre.

Je ne vous dirai qu’une chose et à quoi les fans qui défendent Juan n’ont pas pensé. Parce qu’ils défendent l’infidélité de Juan, ils oublient complètement ce que Kimberly ressent en ce moment. Ils ne l’encouragent pas, pour vous il semble que seul son macho compte. – Javier (@ZYTJavier)

18 avril 2020

La vidéo qu’il a partagée l’a enregistrée seule, peut-être que ses disciples s’attendaient à voir Kimberly, que beaucoup prétendent être menacée et manipulée par son mari, qui, pensez-vous, nous espérons que les problèmes seront bientôt résolus et que tout ce qui s’est passé sera clarifié si Pantoja est effectivement Il a trahi Loaiza et si Rodríguez dit des mensonges, j’espère que cela sera bientôt résolu.

