Juan de Dios Pantoja laisse tomber la fille dans une nouvelle vidéo effrayant Kimberly Loaiza | INSTAGRAM

Cette nouvelle vidéo de Juan de Dios Pantoja surprend tout le monde sur les réseaux sociaux, car le clip était intitulé “Je laisse tomber la fille 24 heures de blagues lourdes à ma copine”, dans lequel le Youtuber a décidé de se venger de la dernière blague lourde qui Il a reçu de Kimberly Loaiza.

Rappelez-vous que la dernière fois qu’il y a eu une vidéo de grosses blagues, c’était de Kimberly à Juan dans laquelle il a dit qu’il était enceinte mais avait décidé de ne pas avoir le bébé, une vidéo qui a certainement suscité beaucoup de controverse.

Juan est devenu grand parce qu’il a décidé de le faire pendant 24 heures, rassemblant beaucoup de blagues et de clips dans une vidéo amusante que vous ne pouvez pas manquer, car c’est assez amusant. Tout commence par Juan expliquant un peu à quoi ressemblerait la vidéo, jusqu’à ce que la première blague commence, qu’il a faite avec l’un des appareils préférés de Juan ces dernières semaines, c’est un clairon aérien, avec lequel nous avons vu dans ses histoires combien il s’amuse.

Pour commencer la journée des blagues, Kim dormait avec Kima, alors Juan décide d’emmener le bébé chez sa mère afin de ne pas lui faire peur, poursuivant le plan malveillant, dans lequel elle a réveillé Kim avec un fort bruit de clairon, faisant que le youtubeur se réveille assez effrayé.

La prochaine étape de la journée des blagues a été de moudre un piment Habanero et de le placer dans son jus d’orange pour le petit déjeuner, quelque chose que je considère même assez mauvais, cependant, il a préparé une omelette pour le petit déjeuner, un bon geste pour niveler la blague.

Au moment du petit déjeuner, Kim ne pouvait pas supporter l’enchilada, il pensait que le piment était au petit déjeuner alors il voulait l’enlever avec le jus, bien qu’il ne sache pas qu’il y avait le piment, il a finalement dû courir pour le fixer dans la cuisine.

Les blagues ont continué, avec quelques très bonnes en passant, et beaucoup de bonnes réactions de Kim. Juan a dû attendre la nuit pour mettre fin à la dernière blague, l’une des plus lourdes de toute la vidéo.

La dernière et meilleure plaisanterie a été lorsque Juan s’est penché avec Kima dans ses bras sur le balcon, tandis que Kimberly était allongée sur un lit de bébé, dans quelques instants Juan a échangé Kima contre une pastèque et a prétendu qu’il laissait tomber les fruits et vous pouvez déjà Imaginez la réaction de Kim.

