Juan de Dios Pantoja partage un message pour les haineux

Sur son compte Instagram, Juan de Dios Pantoja a partagé un clair message pour les haineux qui ont commenté des choses négatives sur lui et Kimberly Loaiza sur les réseaux sociaux.

L’interprète tactique est en Medellin, Colombie en compagnie de sa fiancée Kimberly Loaiza et sa petite fille Kima.

Le couple vient de rentrer de ses vacances à Acapulco pour recevoir la nouvelle année, après ce voyage, il s’est envolé pour Miami profiter de vacances seul lui, kimberly et kima.

Dès leur arrivée chez eux, ils sont restés quelques jours chez eux mais ils ont refait leurs valises pour voyager en Colombie pour les problèmes de travail.

Kimberly et Juan de Dios ont eu pas mal de projets sur le pas de la porte depuis le début de l’année, étant en Colombie ils ont commencé à enregistrer de nouvelles chansons pour commencer à les promouvoir bientôt dans le but d’en faire un succès ainsi que leurs tubes comme “Jaloux” de Kimberly et “Tactic” de Juan de Dios.

Pendant plusieurs jours, son fiancée a été fortement attaqué sur les réseaux sociaux car les internautes ont fait un hashtag en essayant de saboter leur participation à une marque, mais Juan de Dios Pantoja Il a proclamé que son soutien et son amour sont plus forts chaque jour.

Juan de Dios Face à toute circonstance qui mine sa plus grande beauté, sa réaction est immédiate, elle la défend toujours et ne lui permet pas d’être insultée comme le ferait n’importe quel gentleman pour défendre l’honneur de l’amour de sa vie.

Lors de son récent voyage à La Colombie Le couple séjourne dans une belle cabane près d’un lac où en compagnie de plusieurs personnes profitaient de l’eau.

Dans ses histoires, il a partagé un texte dans l’une de ses vidéos où il a exprimé que les gens qui voulaient continuer à parler d’un manière négative à propos de ceux qui l’ont fait, que pour l’instant ils continueraient à profiter pleinement de la vie comme ils le font au quotidien.

