Juan de Dios Pantoja répond au youtubero de Zorrito pour avoir critiqué Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja bouleversé par les critiques du Zorrito youtubero à propos de Kimberly Loaiza à propos de son nouveau clip, sur Twitter, il a mis une longue lettre exprimant tous ses sentiments.

Il y a quatre jours Javier Zorrito youtubero Il a partagé une nouvelle vidéo de réaction sur sa chaîne YouTube faisant beaucoup de critiques à propos de la vidéo "Ne sois pas jalouse" de Kimberly Loaiza.

Par coïncidence, la vidéo de Kimberly Loaiza a 34 millions de vues en seulement une semaine de publication de la vidéo.

Le Les critiques de Javier Ils ont commencé depuis le début de la vidéo, pratiquement toutes les cinq secondes, j'avais aussi quelque chose à dire sur youtuber.

D'après les tenues qu'il a utilisées, les pas de danse qui selon le Juan de Dios ils auraient dû être enseignés depuis leur époque chambellan.

"Eh, quelqu'un du public peut m'expliquer ou me dire si Kimberly Loaiza a subi une sorte d'accident sur son visage hein parce qu'elle a l'air fatale, mon ami tu as l'air très mal ou ce qui s'est passé un excès de chirurgie du botox mal placé, j'espère que non vous pouvez répondre à cette question ", a déclaré Javier.

La vidéo du Zorrito dure 8:56 minutes dont une fois il a mentionné qu'il avait l'air bien dans une commode à l'interprète de "Je t'aime".

Juan de Dios Pantoja a explosé contre les critiques de la personne qui apparaît à youtubbe portant un masque de renard numérique, ne pouvait plus avec son courage et a exprimé tous ses sentiments et de mauvais mots envers le jeune youtubero.

"Oui, nous aurons beaucoup de haine pour notre personne, mais vous savez, Dieu merci, nous avons beaucoup de gens qui nous aiment et nous soutiennent, grâce à eux, nous sommes forts et nous continuons, des gens qui nous aiment pour qui nous sommes", a déclaré Pantoja dans une partie de la lettre.

