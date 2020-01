Juan de Dios Pantoja revendique Kima déguisé en hawaïen | Instagram

La famille Pantoja Loaiza est toujours en vacances en profitant d’Hawaï, juste Juan de Dios Pantoja a partagé une image tendre où ils apparaissent et Kima, mais sa princesse est magnifique habillée en “hawaïenne”.

Dès leur arrivée, ils ont commencé à documenter tout ce qu’ils ont vécu ces jours-ci, ce qui a été assez impressionnant pour la beauté du lieu.

Juan de Dios Pantoja plaisante en arrivant à l’une des îles pour savoir où ils habitent Lito & Stitch, deux personnages d’un film Disney.

“Je ne partirai pas avant d’avoir trouvé Lilo & Stitch pour ma fille”, décrit Juan de Dios.

Heureusement pour ces vacances bien méritées Kima a pu accompagner le beau couple, vous pouvez voir très attentif les endroits où ses parents l’ont emmenée avec le petits yeux grande ouverte pour apprécier les lieux.

Kimberly et Juan de Dios ne seront probablement pas en mesure de partager la totalité de leur séjour à hawaii On le comprend aussi parce qu’ils aiment profiter de quelque chose d’intime au sein de leur petite famille.

Bien qu’à travers leurs histoires, ils aient partagé des choses assez importantes car il est normal qu’ils ne puissent pas couvrir toute la beauté de ce bel endroit.

Bien que la photographie n’ait pas une heure à partager, elle a rapidement atteint plus d’un demi-million de coeurs rouges et c’est que Kima vole les yeux De partout dans le monde, toute publication où elle apparaît est sûre d’avoir toute l’attention possible.

Depuis avant la naissance, Kima était déjà une célébrité, grâce au fait que ses parents sont deux grandes célébrités, elle a même réussi à attirer plus d’attention que ses propres parents, car elle est vraiment une beauté à 6 mois et ce dont elle a encore besoin pour grandir le fera sûrement avec grâce et beauté.

