Juan de Dios Pantoja revendique la bague de fiançailles qu’il a offerte à Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja a préparé une surprise spectaculaire pour son septième anniversaire de petit ami avec Kimberly Loaiza et a fait la proposition de mariage tant attendue qui accompagnait une belle bague Tiffany & Co.

Le youtubeur a partagé une vidéo de l’anneau qu’il a donné à Kim dans ses histoires Instagram après que Lindura Mayor lui-même ait partagé sur Instagram qu’ils étaient officiellement engagé.

Une boîte turquoise a gardé la bague de rêve de Kim, elle a un design classique avec une grosse pierre au milieu et une petite sur les côtés en argent.

Par le même moyen, Pantoja a partagé que bien que beaucoup attendent la vidéo de la demande en mariage à leur partenaire, elle n’existe pas. Il a dit qu’il avait planifié le voyage à Hawaï pour prendre des vacances et demander à Kimberly Loaiza de se marier et qu’ils avaient gardé ce moment pour eux et ne resteraient dans leur esprit que pour toujours.

Juan de Dios Pantoja a ajouté que les seules images qui existent de cette nuit sont celles qu’ils ont déjà partagées sur les réseaux sociaux et qu’il lui a demandé de l’épouser avec les mots qui lui venaient du cœur. Il dit que ce fut un moment très émouvant pour les deux.

Ce qu’il pensait être seulement un dîner spécial pour son septième anniversaire de mariage hier soir était bien plus que cela étant donné que Juan de Dios prévoyait d’être à cette date spéciale sa proposition de mariage, loin de chez lui, à Hawaï

Kimberly Loaiza a choisi Twitter pour révéler à ses disciples que l’amour de sa vie avait proposé son mariage et de là très peu de détails ont émergé.

