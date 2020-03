Juan de Dios Pantoja soulève Kimberly Laiza d’une main à Tiktok | Instagram

Les nouvelles vidéos de Kimberly Loaiza de la plateforme devenue une tendance Tiktok provoquent de plus en plus de tendances sur les réseaux sociaux.

La famille Pantoja Loaiza était enregistrement de nouveaux singles de les promouvoir immédiatement car ils ne veulent pas rater toutes les opportunités qu’ils ont.

Cependant, bien qu’ils soient saturés de travail, ils ne négligent pas leurs responsabilités d’influenceurs, en particulier Kimberly, qui essaie constamment de partager quelque chose à travers ses histoires sur Instagram.

Cela peut vous intéresser: Kimberly Loaiza pleine de douleur pour une grande perte

Le couple composé de la plus grande gentillesse (Kimberly Loaiza) et Juan de Dios Pantoja, en plus de l’amour qu’ils professent, ont tous deux une camaraderie spectaculaire, ils sont d’excellents amis et complices, que vous pouvez consulter dans plusieurs vidéos de Tiktok où ils apparaissent danser ou relever des défis d’application.

Dans la plus récente de ses vidéos, les deux apparaissent à l’aéroport, peut-être pour retourner au Mexique parce qu’ils étaient en Colombie.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Vêtue de différentes tenues, elle porte un tailleur-pantalon en coton et un sweat-shirt rose avec une marque Nike à grande échelle tout au long de la tenue et Jean de Dieu avec ses couleurs sombres et quelques lignes colorées.

“60 kilos d’amour pur, combien pesez-vous? #Kl #parati original sound – mgarbel”, description vidéo.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le défi était que Juan de Dios devait mettre sa main sur la tête de Kimberly et elle croisait à son tour ses deux mains au-dessus de la tête de son fiancé car elle se penchait immédiatement en avant et ensuite il la soulevait d’une seule mainSi elle ne le pouvait pas, elle se frapperait durement le visage, heureusement Juan de Dios a réussi à le faire.

Malheureusement Kima Elle n’est pas apparue dans ses dernières vidéos, donc sûrement ses followers lui manquent déjà et ils aimeraient aussi en savoir un peu plus sur sa belle fille.

Lire aussi: Kimberly Loaiza atteint 5 millions d’abonnés sur Tiktok et célèbre en dansant

.