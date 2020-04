Juan Vera Carrizal, agresseur du jeune saxophoniste, est arrêté

Mexique.- La police d’Oaxaca a réussi à capturer Juan Vera Carrizal, agresseur présumé avec de l’acide de la saxophoniste María Elena Ríos.

Grâce à son compte Twitter, le gouverneur d’Oaxaca, Alexander Murat, a confirmé l’arrestation.

“Nous avons arrêté Juan Antonio Vera Carrizal qui sera traduit en justice pour le terrible acte de violence commis contre María Elena Ríos, une jeune saxophoniste d’Oaxaca”, a déclaré le président.

Nous avons arrêté Juan Antonio Vera Carrizal, qui sera jugé pour le terrible acte de violence commis contre María Elena Ríos, une jeune saxophoniste d’Oaxaca. Plus tard, @FISCALIA_GobOax et @SSP_GobOax donneront plus de données.

Juan Antonio Vera Carrizal aurait envoyé une personne pour jeter de l’acide sur le visage du jeune saxophoniste, après qu’elle ait décidé de mettre fin à leur relation.

L’attaque s’est produite en septembre dernier à Huajuapan, Oaxaca. Vera Carrizal, adjointe, s’est distanciée des événements, mais quelques jours plus tard, il a disparu, devenant le principal suspect.

«María Elena Ríos a travaillé avec moi et nous avons une amitié, mais cela n’implique rien. Si vous avez un mode de vie sain, c’est comme ça que ça se passe, mais si vous avez un style de vie inhabituel, vous allez avoir des problèmes. Que le bureau du procureur enquête et qu’il capture la personne qui a commis l’acte odieux “, a déclaré le politicien dans une interview à la radio.

