Juanpa Zurita confirme sa présence à Pequeños Gigantes comme juge | Instagram

Le célèbre Youtuber Juanpa Zurita avait gardé le silence mais finalement après l’attente a confirmé votre présence dans le cadre du programme Televisa, “Little Giants“participant en tant que juge.

Juanpa a fait ses débuts sur internet en 2013 avec ses vidéos sur la fameuse application de l’époque, Je suis venu.

Plus tard, il a commencé à publier des blogs et vidéos divertissement sur la célèbre plateforme Youtube, où il compte désormais 10 millions de followers.

Il est actuellement connu pour être un acteur secondaire dans les courts métrages et depuis 2018, pour jouer le frère cadet de Luis Miguel dans la série Luis Miguel.

Ces derniers mois, le rumeur de sa participation au sein de la célèbre émission de télévision mais n’a pas été confirmé par lui jusqu’à aujourd’hui.

C’était dans une vidéo sur sa chaîne Youtube que l’influenceur confirmé votre assistance, mais a également fait une grande critique de la station de télévision.

Voyons Televisa, c’est que vous n’avez pas non plus mis vos piles avec vos programmes, nous voulons de la qualité. En plus de cela, Televisa a joué beaucoup de choses tordues et a jeté de nombreuses personnes de l’industrie numérique “, a déclaré Juanpa.

Il a déclaré qu’il ne serait pas qu’un juge de plus, mais fera des choses différentes et bien mieux que ce que d’autres ont fait.

Je vais enfreindre les règles et je ne jouerai pas leur jeu mais le mien », a-t-il ajouté.

Voilà comment il a également commenté que ce qui lui faisait le plus peur était disqualifier à tout enfant du programme.

Il convient de mentionner que Juanpa Zurita a collaboré avec différentes marques telles que Coca-Cola et apparaît dans des magazines et des émissions de télévision.

Comme si cela ne suffisait pas, il a son propre livre intitulé Le livre stupide, ainsi que Juca et Rix qui ont été publiés en juillet 2016.

Sans aucun doute, votre présence sera assez bonne dans le programme et nous sommes avide pour le voir à l’intérieur.

