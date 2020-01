Jude Law et Carrie Coon mènent un drame brûlant – / Film

En 2011, scénariste / réalisateur Sean Durkin a laissé sa marque au Festival du film de Sundance avec Martha Marcy May Marlene, un drame culte intense qui a présenté le monde à Elizabeth Olsen et a remporté Durkin le prix américain de la réalisation dramatique du festival. Cela fait neuf ans qu’il a fait un film, mais il n’a pas raté un battement. Durkin est enfin revenu avec son deuxième long métrage, Le nid, qui se concentre sur l’argent – plus précisément, le désir d’un homme et les chances qu’il aura pour l’obtenir.

C’est les années 80 et la famille O’Hara semble bien se débrouiller. Allison (Carrie Coon) aime son travail d’entraîneur équestre et son ex-patrice Rory (Jude Law) est un ancien courtier en produits de base qui semble être un père de famille, apportant du café à sa femme tous les matins au lit, faisant déjeuner ses enfants et jouant au football avec son fils. Mais Rory déracine bientôt sa famille pour déménager à Londres, où il croit pouvoir faire un meurtre en retournant travailler pour son ancien patron. L’opportunité est trop belle, dit-il, et ils emménagent dans un magnifique vieux manoir qui est environ dix fois trop grand pour une famille de quatre personnes. Mais Rory veut tout, et je suppose que si Allison et les enfants ont tout aussi, ça va aussi. Il veut subvenir à leurs besoins, oui, mais il se passe quelque chose de plus profond en lui. Son désir d’argent est inextinguible. Il accuse Allison d’être réticent au risque, mais il est exactement le contraire, se positionnant pour faire des vagues dans son entreprise à travers d’énormes transactions qu’il essaie d’orchestrer, mais qui ne se déroulent pas tout à fait comme il le prévoyait. C’est le genre de famille qui ne parle pas vraiment d’argent, donc cela choque Allison quand elle apprend que Rory a remis des chèques aux entrepreneurs qui lui construisent une étable sur leur immense propriété.

Il s’avère que Rory est une fraude avec la mentalité d’un toxicomane. Et bien que le film se déroule dans les années 80 obsédées par la consommation, le fait qu’il soit un griffeur de bas niveau qui pense pouvoir faire des conneries dans n’importe quelle situation simplement en donnant l’apparence d’être riche sonne malheureusement trop vrai en 2020. (Il est difficile de ne pas penser aux similitudes avec le tas de déchets qui occupe actuellement la Maison Blanche). Pendant ce temps, le cheval bien-aimé d’Allison a du mal à s’installer dans son nouvel environnement, un peu comme Allison elle-même. “Je pense qu’il était malade et je ne m’en rendais pas compte”, dit une Allison en deuil à propos du cheval, bien qu’elle puisse tout aussi bien parler de Rory.

La loi est en pleine forme, faisant le charme lors des réunions d’affaires et montrant des signes de craquement sous la pression comme une perte inattendue après une perte inattendue. C’est son meilleur travail depuis des années, et il en va de même pour Carrie Coon, qui est exceptionnelle comme Allison. Ce n’est pas une femme désemparée qui attend à la maison; il y a une dynamique de pouvoir diabolique en jeu dans cette relation, et Coon imprègne ce personnage d’une fureur silencieuse qui se déchaîne quand elle souffle l’un des dîners d’affaires de Rory pour danser seule dans un bar local. Ce drame discret n’est pas le type de film qui en fait des mèmes, mais si c’était le cas, cette danse serait le moment qui deviendrait viral. Ils sont tous les deux fantastiques tout au long, mais les deux acteurs ont également la chance de faire une impression lors d’une confrontation tardive au cours de laquelle leurs frustrations refoulées explosent en une cavalcade d’admissions révélatrices.

Durkin et directeur de la photographie Mátyás Erdély donnez au film un look d’horreur luxuriant et prestigieux, et il y a des moments où l’histoire menace de basculer dans l’horreur pure et simple. Leur vieux manoir poussiéreux est-il hanté? Y a-t-il quelqu’un errant sur le terrain, se terrant dans l’une des nombreuses pièces inhabitées du manoir? Ou la famille est-elle simplement hantée par le spectre d’une autre vie qu’elle pourrait vivre? Le film est plein d’ombres profondes et renversantes, d’une riche palette de couleurs d’acajou et de belles notes de grâce, comme une photo de profil de Rory encadrée contre un lever de soleil ou une Allison énervée rétro-éclairée par le soleil alors qu’elle écoute Heart’s «These Dreams» »Sur la radio de sa voiture.

Le Nid est une exploration brûlante et fumante de l’ambition, de la façon dont le droit peut vous manger vivant de l’intérieur et du vide de la vie en tant que capitaliste d’abord et en tant qu’être humain ensuite. Bien que je ne sois pas entièrement vendu à la fin du film, j’ai toujours trouvé que c’était une parabole fascinante sur les dangers de l’obsession, et j’espère sincèrement qu’il ne faudra pas neuf ans à Sean Durkin pour faire un autre film.

/ Classement du film: 8 sur 10

