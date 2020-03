Juelz Santana tape sur Lil Wayne, 2 Chainz & Belly pour “Boiling Water”

Cela fait plus d’un an que le favori des fans de Dipset, Juelz Santana, a été incarcéré, mais le rappeur a réussi à poursuivre sur sa lancée avec un nouveau projet, le titre approprié #FREESANTANA. Avec des apparitions de Lil Wayne, 2 Chainz, Belly, Dave East et le compagnon de groupe de Diplomats Jim Jones, le projet devrait servir d’amuse-gueule décent pour ceux qui aiment la nouvelle musique de Santana. Bien qu’il manque certes une partie du poli des versions précédentes, #FREESANTANA a un bon nombre de bangers – y compris une révision de l’embrayage de la coupe de coup dur percutante “Boiling Water”.

Fernando Leon / .

S’adressant à un banger de guitare déformé numériquement, Santana donne un ton sans excuse dans son couplet d’ouverture. “Pour toujours vivre sans pitié, je pourrais construire un empire à partir de cookies, appelez-moi Lucious”, rape-t-il. Les fans inconditionnels connaissent probablement déjà celui-ci, car une version avec Weezy et Santana faisait le tour il y a quelque temps. Pourtant, le duo est venu et a amené un ami commun à la fête, le Chameleon-esque 2 Chainz. Le tenant avec le panache de la marque, Tity est bien assorti alors qu’il tire des lignes bizarres. “Revenez comme une tornade”, rape-t-il. “Shorty dit que je n’embrasse pas en dessous du nombril.”

Découvrez cette nouvelle version maintenant, ainsi que le projet complet ici.

PAROLES CITABLES

Chrome pointait exactement sa vadrouille, ouais

Quelqu’un a crié: “Action!” et je lui ai tiré dessus

Si leur propre éclaboussure de fête avait rencontré un thot, ouais

Son petit ami passionné, je ne suis pas – putain

Mes appels sont annulés, jamais abandonnés

Et je suis Bone Thugs plus vite que les flics

