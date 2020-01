Juice WRLD a 2000 chansons inédites pour d’éventuels projets posthumes

La musique de Juice WRLD continuera de vivre.

Le défunt rappeur aurait des tonnes de musique en attente dans le coffre-fort. Des sources proches de Juice disent à TMZ qu’il avait enregistré environ 2000 titres inédits avant sa mort le mois dernier. Une partie de ce matériel pourrait trouver sa place dans de futurs projets. Son équipe discute des moyens d’honorer son travail inédit, y compris un album posthume.

Le prolifique MC enregistrait constamment, que ce soit à la maison ou sur la route. S’il ne conduisait pas son vélo tout terrain, il était dans le studio.

La semaine dernière, 26 des chansons inédites de Juice ont été divulguées en ligne, mais elles ont été rapidement supprimées. La plupart de sa musique était stockée en toute sécurité, mais il allait parfois au studio et téléchargeait des morceaux sur des disques durs. Son équipe pense que c’est ce qui a provoqué la fuite.

Le deuxième album de Juice WRLD, Death Race for Love, est sorti en mars 2019 et a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200. Il peut actuellement être entendu sur le morceau “Godzilla” d’Eminem, Music to Be Murdered By, qui a fait ses débuts au n ° 3 sur le Billboard. Chaud 100.

D’autres rappeurs, dont XXXTentacion et Mac Miller, ont tous deux sorti des albums posthumes, qui sont en tête des palmarès. Miller’s Circles a fait ses débuts au n ° 3 avec 164 000 unités d’album équivalentes, la plus grande semaine de sa carrière.

Juice WRLD est décédé le mois dernier d’une surdose accidentelle d’oxycodone et de codéine à l’aéroport Midway de Chicago.