Juice WRLD a 2000 titres inédits, un album posthume prévu: rapport

Sa collaboration à titre posthume avec Eminem a aidé le regretté Juice WRLD à grimper à nouveau dans les charts. “Godzilla” de Music To Be Murdered By a atteint la première place dans les classements du Royaume-Uni, ce qui en fait le premier du défunt rappeur. La semaine dernière, la famille et l’équipe de Juice ont partagé qu’il y avait des plans en place pour continuer son héritage en partageant sa musique inédite avec le monde dans les mois à venir.

“Du fond du cœur, nous tenons à remercier chacun d’entre vous pour votre adoration et votre amour indivis pour Juice”, ont-ils déclaré. “Vous, les gars, représentiez le monde entier pour Juice et en écoutant sa musique, en regardant ses vidéos et en partageant vos histoires sur lui, vous gardez sa mémoire vivante pour toujours. Nous prévoyons d’honorer les talents de Juice, son esprit et l’amour qu’il ressentait pour” ses fans en partageant de la musique inédite et d’autres projets qu’il était passionnément en train de développer. Il y aura un hommage public à Chicago, les détails seront bientôt partagés. “

TMZ rapporte que la semaine dernière 26 des pistes de Juice WRLD ont été divulguées en ligne mais ont été rapidement supprimées. Le point de vente partage également le fait que même si l’artiste était diligent pour garder sa musique stockée et cachée en toute sécurité, il y avait des moments où il téléchargeait sur des disques durs au studio. Il a été rapporté que Juice écrivait constamment de la nouvelle musique et qu’il avait environ 2000 titres inédits. De récents albums posthumes sont arrivés de XXXTentacion et Mac Miller, donc l’équipe de Juice WRLD prévoit de faire de même. À quoi ressemble exactement ce projet, il reste spéculatif.

Bad Vibes Forever de XXXTentacion comprenait un certain nombre de fonctionnalités, dont Lil Wayne, Rick Ross, Trippie Redd et Joyner Lucas. Cependant, Mac Miller était seul sur Circles. Il sera intéressant de voir ce que l’équipe de Juice WRLD finira par trouver.

