Juice WRLD décédé d’une surdose accidentelle

La cause du décès de Juice WRLD a été révélée.

Le médecin légiste du comté de Cook a déclaré que le rappeur de 21 ans, dont le nom légal était Jarad Anthony Higgins, est décédé d’une surdose accidentelle après que des niveaux toxiques d’oxycodone et de codéine ont été trouvés dans son système.

“Higgins est décédé des suites de la toxicité de l’oxycodone et de la codéine”, a tweeté le médecin légiste du comté de Cook. “La manière de mourir est un accident.”

Le bureau du médecin légiste a déterminé la cause et le mode de décès de Jarad A. Higgins, 21 ans.

Higgins est décédé des suites de la toxicité de l’oxycodone et de la codéine.

La manière de mourir est un accident. @ JuiceWorlddd #Juicewrld

Juice WRLD est décédé le mois dernier après une crise et un arrêt cardiaque après l’atterrissage à l’aéroport Midway de Chicago. Selon TMZ, il a avalé plusieurs pilules de Percocet dans le but de les cacher aux autorités fédérales.

Les autorités ont saisi 70 livres de mauvaises herbes dans des sacs scellés sous vide qui ont été rangés dans des valises dans le jet privé, ainsi que trois armes à feu enregistrées. Deux des associés de Juice ont été arrêtés pour possession d’armes à feu.

Bae, je suis désolé de peaufiner, tu as supporté plus que les gens savent que je sais que je te fais peur, putain de codéine, j’ai fini. Je t’aime et je laisse savoir publiquement que ce n’est pas de la merde le vrai amour que j’ai trouvé. Apprenez de tout le monde. La dépendance tue tout mais vous pouvez vaincre https://t.co/VB3qxHXodL

Juice WRLD était ouvert sur ses difficultés avec la toxicomanie. L’année dernière, il a tweeté qu’il en avait fini avec la codéine. “Bae, je suis désolé de peaufiner, tu as supporté plus que les gens savent que je sais que je te fais peur, putain Codeine, j’ai fini”, a-t-il dit à sa petite amie Ally Lotti. “Je t’aime et je fais savoir publiquement que ce n’est pas de la merde de foutre le vrai amour que j’ai trouvé. Apprenez de tout le monde. La dépendance tue tout mais vous pouvez vaincre. “

Sa musique continue. La semaine dernière, Eminem a sorti son nouvel album Music To Be Murdered By avec une collaboration avec Juice WRLD appelée “Godzilla”.

