Juice WRLD dépasse NBA YoungBoy comme le plus diffusé sur YouTube

L'héritage de Juice WRLD perdure.



Même s'il n'est plus avec nous, Juice WRLD est toujours à la hauteur de son esprit "Bandit". À tel point qu'il a officiellement arraché le titre de l'artiste le plus diffusé sur YouTube, détrônant son collègue et le titan YoungBoy Never Broke Again. La nouvelle arrive avec l'aimable autorisation de VladTV, qui cite une liste de streaming nommant les 10 meilleurs artistes YouTube les plus populaires, à commencer par le regretté Juice WRLD (58,8 millions).

Mike Coppola / .

YoungBoy, qui a longtemps profité de son temps au sommet, est tombé à la deuxième place avec 56,1 millions. En troisième position, ce qui est peut-être surprenant, est Rod Wave, battant DaBaby à la quatrième place. Bien qu'il soit un mastodonte grand public dans tous les autres domaines, Post Malone se trouve en cinquième position, battant Kevin Gates, Lil Baby et Billie Eilish. Chris Brown et San Benito complètent la liste, prouvant que le paysage YouTube est très différent de certains des services de streaming de haut niveau.

On ne sait pas si l'avance de Juice peut être maintenue, mais pour l'instant, son règne sera un rappel de son héritage musical. Repose en paix au jeune rappeur, et assure-toi de faire grimper ses chiffres pour faire bonne mesure. Êtes-vous surpris par ce top 10?

