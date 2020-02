Juicy J souffle les records de Columbia sur la piste de Diss

Il y a 3 minutes

Juicy J ne restera plus silencieux.

Le rappeur de Memphis fait exploser son label Columbia Records avec un nouveau morceau diss. Vendredi soir, il a menacé de divulguer tout son album avant de laisser tomber la chanson cinglante intitulée «Fuk Columbia Records».

“J’ai donné à @ColumbiaRecords plus de 20 ans de ma vie et ils me traitent comme un lavage à contre-courant”, a tweeté Juicy.

Sur la piste de deux minutes et demie, il appelle le label qui abrite Beyoncé et Lil Nas X pour le traiter comme un esclave. “Fuck Columbia Records, dites-leur que les chiennes comptent leurs jours”, rappe-t-il. “Depuis que j’ai toutes ces chaînes, ils doivent penser qu’un ni ** a un esclave / Ils ne veulent pas qu’un ni ** a ne possède aucun maître / Ils veulent qu’un ni ** a les appelle massa.”

Il continue d’exploser les pouvoirs supérieurs de l’étiquette. “Dès que ma merde commence à bouillonner, ils veulent tout le crédit / Les maisons de disques peuvent manger une bite, elles veulent s’asseoir et devenir riches / Vous dans une maison au bord du lac dans le New Hampshire / Qu’est-ce que vous savez sur un hit?”

La pochette représente le visage de Prince avec le mot «Slave» écrit dessus, faisant référence à la propre bataille de la défunte icône pour racheter ses maîtres à Warner Bros. La piste se termine par le discours de Prince aux Soul Train Awards en 2000, où il a parlé d’être asservi par un contrat.

Juicy a également offert quelques conseils aux nouveaux artistes: «Pour tous les nouveaux artistes, ne signez pas sur @ColumbiaRecords, la connerie est réelle.»

