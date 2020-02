Julia Roberts et Sean Penn joueront dans «Gaslit», la nouvelle série du créateur de «Mr. Robot ‘

Sam Esmail ne manque pas de travail après le résultat de «M. Robot ‘. La créatrice américaine suit dans le sillage de Ryan Murphy, alors qu’il se lance dans une multitude de projets simultanément. En diffusion seulement est «Briarpatch», mais a également en développement la comédie noire «The Resort» ou le biopic «Angelyne», projets auxquels Rejoint maintenant «Gaslit», qui a un casting chargé d’étoiles.

Julia Roberts dans ‘Homecoming’

Après avoir travaillé ensemble dans «Homecoming», Esmail retrouvera Julia Roberts dans cette nouvelle série, dans laquelle l’actrice oscarisée donnera vie à Martha Mitchell, l’une des premières personnes à diffuser l’implication du président Richard Nixon dans le scandale du Watergate, comme le souligne Variety. À côté d’elle se trouve son mari de fiction, John Mitchell, qui sera interprété par Sean Penn, dont la loyauté envers Nixon sera mise à l’épreuve lorsqu’il devra choisir entre lui et sa femme.

Pour sa part, Armie Hammer jouera John Dean, un membre éminent de la Maison Blanche également affecté par Watergate, car il devra décider de mentir ou non pour son président. Et enfin, Joel Edgerton – qui participe également en tant que directeur – sera G. Gordon Liddy, vétéran de la guerre de Corée plongé dans les activités les plus illicites de Nixon. ‘Gaslit’ est une adaptation du podcast “Slow Burn”, et tandis qu’Esmail servira de producteur exécutif, son partenaire dans la salle de script de ‘Mr. Robot ‘, Robbie Pickering, sera le showrunner de la série.

Le premier sur la liste

Pour le moment, aucune chaîne n’a été créée avec les droits de «Gaslit», mais compte tenu des équipements impliqués, les plateformes de streaming et les chaînes de paiement vont bientôt se battre pour la saisir. Quant à l’origine du projet, Esmail a avoué avoir “dévoré” le podcast lorsque Pickering l’a partagé avec lui. “Dès que je l’ai terminé, j’ai ressenti le besoin de porter l’histoire à la télévision, surtout après avoir vu la lâcheté manifestée lors du récent processus de destitution, “a reconnu le créateur, qui était clair dès le premier moment qui aurait dû:”Mon premier appel fut à la brillante Julia Roberts. “

