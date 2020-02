Julia Roberts «Slow Burn» Podcast TV Show «Gaslit»; Co-stars de Sean Penn

Julia Roberts est en train de revoir avec Hel Helmer, Homecoming Helmer, sur une nouvelle adaptation de podcast à la télévision. TVLine a appris que l’actrice jouera en face de son compatriote lauréat des Oscars Sean Penn dans Gaslit, basé sur le podcast Slate Burn sur le thème de Watergate Slow Burn.

Roberts et Penn joueront en face d’Armie Hammer (Appelez-moi par votre nom) et Joel Edgerton (Loving), ce dernier qui dirigera et produira la série aux côtés de son frère, Nash Edgerton (M. Inbetween). D’autres EP incluent Chad Hamilton et Robbie Pickering (M. Robot); Pickering servira de showrunner.

Gaslit est décrit comme «une vision moderne du Watergate qui se concentre sur les histoires inédites et les personnages oubliés du scandale – des subordonnés opportunistes et maladroits de Nixon, aux fanatiques dérangés aidant et encourageant leurs crimes, aux lanceurs d’alerte tragiques qui finiraient par apporter l’ensemble entreprise pourrie s’écroulant. ” Le projet, qui vient de Universal Content Productions, n’a pas encore de réseau attaché.

Roberts va jouer Martha Mitchell, “une grande personnalité avec une bouche encore plus grande”, qui est “une célébrité Arkansan et épouse du fidèle procureur général de Nixon, John Mitchell. En dépit de son affiliation à un parti, elle est la première personne à sonner publiquement l’alarme sur l’implication de Nixon dans Watergate, provoquant la rupture de la présidence et de sa vie personnelle. » Penn dépeindra l’AG, qui est «capricieux, grossier et impitoyable, mais désespérément amoureux de sa célèbre femme au franc-parler», et «forcé de choisir entre Martha et le président».

Hammer, quant à lui, incarnera John Dean, un “jeune avocat de la Maison Blanche déchiré entre son ambition et sa lutte pour savoir s’il peut mentir pour protéger le président”. Le dernier mais non le moindre est Edgerton, qui assumera le rôle de G. Gordon Liddy, «un vétéran de la guerre de Corée et ancien agent du FBI» qui sert de «chef des opérations de l’unité« Plombiers »de Nixon, chargée de colmater les fuites embarrassantes dans le sillage des documents du Pentagone. “

“Aujourd’hui plus que jamais, la vérité est absolument plus étrange que la fiction”, a déclaré Esmail dans un communiqué. «Lorsque Robbie m’a parlé du podcast Slow Burn pour la première fois, je l’ai dévoré instantanément. La seconde où je l’ai terminé, je me suis senti obligé de porter cette histoire à la télévision, surtout après avoir regardé la lâcheté exposée lors des récentes audiences de destitution.

“Pour aider à réaliser cet important chapitre de l’histoire de notre pays, mon premier appel a été adressé à la brillante Julia Roberts”, a-t-il poursuivi. “Après sa performance captivante dans Homecoming, je savais que Julia était la seule personne qui pouvait s’attaquer au rôle complexe de Martha Mitchell et diriger notre casting stellaire en adaptant ce récit bizarre et controversé.”

