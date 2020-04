Julia Roberts, son film Pretty Woman inspire les tendances après 30 ans | Instagram

Avec Julia Robets et Richard Gere le film Jolie femme Il continue de créer des tendances et de les inspirer après 30 ans de lancement.

Vivian interprétée par Julia Roberts c’était une femme qui se consacrait à vendre son corps en échange de quelques dollars, Edward un homme d’affaires distingué qui se consacrait à la vente et à l’achat d’entreprises, joué à son tour par Richard Gere.

Par des fleurs d’oranger du destin, ils se rencontrent et entament une relation client / travailleur, mais ce qui était au départ quelque chose de juste pour le plaisir s’est terminé par l’amour, devenant l’un des films hollywoodiens emblématiques.

Avec ce film, Julia commence à être connue en devenant aussi “le sourire de l’amérique” bien son sourire caractéristique est tombé amoureux à tous ceux qui l’ont vue à l’écran, car son grand sourire et ses cheveux roux bouclés ont été ses marques de fabrique jusqu’à aujourd’hui.

En plus de cela, il est également devenu icône de la mode dans les années nonante, la date de sortie de Petite femme Le 23 mars 1990, qui, soit dit en passant, est curieusement sorti pour la première fois au Canada.

Les costumes du film créés par la créatrice Marilyn Vance Il est devenu un design mémorable puisque le film est déjà un classique du répertoire des films hollywoodiens, il y a eu des scènes mémorables dont tout le monde se souvient avec tendresse.

À ce jour, Marilyn Vance continue d’être une source d’inspiration inépuisable pour les designers et les stylistes, donc grâce à “Belle femme” en español continue d’être une icône de la mode et un guide pour les nouveaux talents.

La comédie romantique “Jolie femme” est l’un des films cinématographiques qui a marqué un avant et un après dans l’histoire du cinéma partout dans le monde Et même si les nouvelles générations ne le savent peut-être pas, il viendra quand même un moment où vous le saurez et, tout comme dans les années 90, elles tomberont amoureuses de son histoire complète.

Qui ne se souvient pas des designs emblématiques du Robes et costumes Vivian, chacune racontant une histoire qui reste dans la mémoire pendant des années et vous invite à en savoir plus sur cette jeune femme qui est tombée amoureuse d’un homme d’affaires plus âgé qu’elle.

