Julian Fellowes, créateur de ‘Downton Abbey’, confirme qu’il y aura une suite au film

Julian Fellowes, créateur de l’univers de «Downton Abbey», qui a abouti à la production d’une série de cinq saisons et d’un film, a confirmé qu’il y aura une suite. Cette décision n’est pas surprenante si l’on tient compte du succès de la fiction anglaise et du premier film, qui soulevé dans son premier week-end d’exposition dans les théâtres 31 millions de dollars.

Cadre du film «Downton Abbey»

Fellowes est plongé dans la promotion de la mini-série historique «Belgravia», qui sera diffusée sur Epix, et dans l’une des interviews, il a confirmé la suite attendue. Cependant, Il n’a pas parlé de la date de début de production, du tournage ou de la date prévue de la première de cette seconde partie., dont le nom est également inconnu.

Le producteur anglais oscarisé a confirmé que arrivera après la première de ‘The Gilded Age’, une série de HBO écrite par lui-même qui se concentre sur l’âge d’or américain et la vie des New-Yorkais à la fin du XIXe siècle. La fiction n’a pas encore commencé à être filmée, mais les rumeurs laissent penser qu’elle sera prête fin 2020. Oui, la diffusion de la série a été confirmée, dirigée par Cynthia Nixon et Christine Baranski.

Les producteurs donnent leur accord

Avant la première du premier film, les producteurs avaient déjà envisagé la possibilité de faire une suite de l’histoire de la riche famille Crawley si le premier épisode a réussi, comme l’a confirmé Gareth Neame, l’un des producteurs de «Downton Abbey» dans une interview avec The Hollywood Reporter. En décembre 2019, les producteurs ont confirmé qu’ils préparaient la deuxième partie, mais ils ne se sont pas non plus mis d’accord sur une date de sortie prévue.

